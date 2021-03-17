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Байден о Путине, топливный кризис отменяется. Главное за день

Грозит ли России новый топливный кризис, угроза Байдена Путину, США назвали сроки введения новых санкций против России, компания Вексельберга готовит выход на биржу; главные новости — в обзоре РБК

Счетная палата передумала насчет топливного кризиса

Счетная палата в своем годовом отчете предупредила, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса, как в 2018 году, когда властям пришлось замораживать цены на бензин. Отчет был опубликован ночью, однако уже днем аудиторы скорректировали прогноз и заявили, что риск минимален.

  • «Счетная палата в своей деятельности изучает и мониторит риски по всем направлениям государственной политики, в том числе в направлении сдерживания роста цен на топливо. В настоящее время, по итогам нашего анализа действий правительства в 2018–2020 годах в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны», — говорится в новом комментарии аудиторов.
  • С начала года в России вновь фиксируется рост цен на топливо. С конца 2020 года бензин подорожал на 2,2%, а оптовые цены на АИ-92 на бирже достигли исторического максимума. В Минэнерго связывают рост цен с возросшим спросом из-за аномальных холодов. А аналитики полагают, что причиной роста цен стало то, что производителям выгоднее экспортировать бензин, а не продавать внутри страны.
    Счетная палата уточнила степень риска нового топливного кризиса в России
    Экономика
    Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Байден — о Путине и «вмешательстве» России

Президент США Джозеф Байден в интервью ABC News заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы 2020 года. И признал, что считает президента России «убийцей».

  • «У нас был долгий разговор. <...>. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — сказал Байден. Когда журналист, спросил его, считает ли он Путина «убийцей», Байден, немного поколебавшись, ответил: «Да».
  • На фоне угрозы Байдена заставить Путина и Россию «ответить» за вмешательство курс российской валюты мгновенно упал. На пике курс доллара достигал 74 руб.
    Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
    Политика
    Джо Байден

США назвали сроки введения новых санкций против России

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Минторг США напомнил, что против России готовятся новые санкции, анонсированные еще в начале марта. Они касаются уже не темы «вмешательства» в выборы, а ситуации вокруг Алексея Навального и обвинений в использовании химического оружия против диссидентов. Теперь в Вашингтоне назвали и точную дату введения санкций — ограничения начнут действовать завтра.

Компания Вексельберга проведет IPO на российской бирже

Основанная «Реновой» Виктора Вексельберга группа «Цифра» готовится разместить до 50% акций на Московской бирже в 2023 году и рассчитывает привлечь около 15 млрд руб., рассказал источник РБК.

  • «Цифра» разрабатывает цифровые технологии и роботизированную технику для промышленных производств в сфере горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Привлеченные средства компания планирует потратить на международное развитие, а также разработку новых продуктов, в частности на развитие беспилотных пожарных машин, строительной и другой спецтехники, которую можно применять в местах с повышенной аварийностью и невыносимыми для человека условиями труда. Общая выручка «Цифры» в 2020 году составила 2,6 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее.
  • Эксперты говорят, что IPO «Цифры» может стать «полууникальным», потому что на данный момент на российском рынке нет схожих компаний, акции которых обращались бы на бирже. Сейчас на высокорискованном секторе РИ (рынок инноваций) Московской биржи торгуется не более 20 эмитентов.
    Компания Вексельберга запланировала IPO
    Бизнес
    Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Автор
Георгий Тадтаев
Счетная палата бензин Джо Байден санкции биржа Курс рубля Виктор Вексельберг IPO
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