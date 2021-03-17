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Компания Вексельберга запланировала IPO на Московской бирже

Основанная «Реновой» Виктора Вексельберга группа «Цифра» готовится разместить до 50% акций на Московской бирже. Ранее эксперты прогнозировали рост числа технологических компаний на этой площадке
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа компаний «Цифра» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга — его состояние журнал Forbes оценивает в $10,5 млрд) планирует провести IPO в 2023 году. В среду, 17 марта, на мероприятии компании информацию подтвердил ее представитель Павел Федосов, заявив, что мероприятие проводится «в преддверии привлечения капитала и выхода на биржу», передает корреспондент РБК.

По словам источника РБК, компания планирует разместить на Московской бирже до 50% акций. Он отметил, что в рамках размещения ценных бумаг «Цифра» рассчитывает привлечь до 15 млрд руб. В таком случае компания рассчитывает на оценку в 30 млрд руб. к 2023 году. Источник подчеркнул, что выбор именно Московской биржи обоснован тем, что основные центры разработки находятся в России, а также тем, что в стране еще есть «много свободных средств, которые можно инвестировать в эту отрасль».

РБК направил запрос в ГК «Цифра».

По словам источника, привлеченные средства компания планирует потратить на международное развитие, а также разработку новых продуктов. Гендиректор «Цифры» Игорь Богачев заявил, что компания не планирует делать новые инвестиции и покупки, но намерена вложить средства в международное развитие, а также в развитие уже существующих продуктов.

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«В частности, мы хотим развивать направление беспилотного транспорта — хотим развивать пожарные машины, строительную технику и другую спецтехнику для мест, где невыносимые условия труда, повышенная аварийность и т.д.», — объяснил он. Он добавил, что компания хочет удешевить беспилотный спецтранспорт — если сейчас стоимость такой техники может достигать несколько млрд руб., то они планируют снизить ее до сотен тысяч руб.

По словам источника, в качестве альтернативы компания рассматривает вариант привлечения капитала от зарубежного стратегического партнера для дальнейшей международной экспансии. Однако вариант проведения IPO считается более перспективным, поскольку достичь договоренности с иностранной компанией более долго.

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Группа «Цифра» — разработчик цифровых технологий и роботизированной техники для промышленных производств в сфере горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Была создана группой «Ренова» в 2017 году. В конце 2020 года «дочка» ВЭБ.РФ инвестировала в группу 990 млн руб.

«Дочка» ВЭБа вложит ₽1 млрд в цифровизацию промышленности
Технологии и медиа
Фото:Денис Гришкин / РИА Новости

Как сообщил Игорь Богачев на мероприятии, общая выручка «Цифры» в 2020 году составила 2,6 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. При этом он отметил, что в России выручка выросла на 25%, однако в некоторых странах рост замедлился из-за остановки работы на месторождениях из-за пандемии.

Сейчас на высокорискованном секторе РИ (рынок инноваций) Московской биржи торгуется не более 20 эмитентов, но в ближайшее время их количество может увеличиться, рассказывал в интервью РБК глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович. «Я вхожу в совет Московской биржи по инвестициям, мы ставим перед собой задачу кратно увеличить количество IPO технологических компаний на этой площадке в ближайшие три-пять лет. Не буду называть конкретные имена, но у нас есть клиенты, кого уже готовим к бирже. В стране выросло много компаний, у которых выручка уже равна миллиардам рублей. За 2023–2025 годы они достигнут как раз [целесообразных для такого размещения] этих 10 млрд руб.», — говорил он.

Глава Skolkovo Ventures —РБК: «Стартапы начали опасаться брать госденьги»
Технологии и медиа
Владимир Сакович

Автор
Владислав Скобелев
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