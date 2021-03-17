Компания Вексельберга запланировала IPO на Московской бирже

Основанная «Реновой» Виктора Вексельберга группа «Цифра» готовится разместить до 50% акций на Московской бирже. Ранее эксперты прогнозировали рост числа технологических компаний на этой площадке

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа компаний «Цифра» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга — его состояние журнал Forbes оценивает в $10,5 млрд) планирует провести IPO в 2023 году. В среду, 17 марта, на мероприятии компании информацию подтвердил ее представитель Павел Федосов, заявив, что мероприятие проводится «в преддверии привлечения капитала и выхода на биржу», передает корреспондент РБК.

По словам источника РБК, компания планирует разместить на Московской бирже до 50% акций. Он отметил, что в рамках размещения ценных бумаг «Цифра» рассчитывает привлечь до 15 млрд руб. В таком случае компания рассчитывает на оценку в 30 млрд руб. к 2023 году. Источник подчеркнул, что выбор именно Московской биржи обоснован тем, что основные центры разработки находятся в России, а также тем, что в стране еще есть «много свободных средств, которые можно инвестировать в эту отрасль».

РБК направил запрос в ГК «Цифра».

По словам источника, привлеченные средства компания планирует потратить на международное развитие, а также разработку новых продуктов. Гендиректор «Цифры» Игорь Богачев заявил, что компания не планирует делать новые инвестиции и покупки, но намерена вложить средства в международное развитие, а также в развитие уже существующих продуктов.