Общество , 16 дек, 20:14
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Децентрализация власти на Украине без особых прав для Донбасса, падение темпов промышленного производства, Opel возвращается в Россию, Кремль отреагировал на спор вокруг Nginx; главные новости — в обзоре РБК
Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу
Украинский президент внес в Верховную раду законопроект о децентрализации власти, однако в нем не оказалось предложения наделить Донбасс особыми правами.
- Документ направлен на обновление системы местного самоуправления и организацию административно-территориального устройства. Изменения нужны, так как в нынешней системе есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий.
- Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины (община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым), а также учредить новую должность — префект. Он станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве.
- В законопроекте нет никаких указаний на возможное предоставление особого порядка управления Донбассу. Но это не значит, что этот вопрос не будет поднят в других инициативах. На прошлой неделе Рада продлила на год Закон об особом статусе Донбасса. Срок его действия заканчивался в этом году, однако в силу документ так и не вступил.
Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре
Ведомство отчиталось о темпах роста промышленного производства в ноябре. Показатель вырос всего лишь на 0,3% в годовом выражении. Для сравнения, в октябре прирост составил 2,6%, а в сентябре — 3%.
- По данным Росстата, на это повлияли результаты обрабатывающего производства, добычи полезных ископаемых, а также сектора водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов.
- Статистика Росстата говорит о начале рецессии в секторе обрабатывающей промышленности, считает директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его мнению, снижение темпов роста в секторе обработки связано с провалом в машиностроении и металлургии. В дальнейшем индекс обрабатывающей промышленности уйдет в глубокий минус, ожидает он.