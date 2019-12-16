Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Децентрализация власти на Украине без особых прав для Донбасса, падение темпов промышленного производства, Opel возвращается в Россию, Кремль отреагировал на спор вокруг Nginx; главные новости — в обзоре РБК

Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу

Украинский президент внес в Верховную раду законопроект о децентрализации власти, однако в нем не оказалось предложения наделить Донбасс особыми правами.

Документ направлен на обновление системы местного самоуправления и организацию административно-территориального устройства. Изменения нужны, так как в нынешней системе есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий.

Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины (община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым), а также учредить новую должность — префект. Он станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве.

В законопроекте нет никаких указаний на возможное предоставление особого порядка управления Донбассу. Но это не значит, что этот вопрос не будет поднят в других инициативах. На прошлой неделе Рада продлила на год Закон об особом статусе Донбасса. Срок его действия заканчивался в этом году, однако в силу документ так и не вступил.