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Что случилось за день. Главные новости РБК
Децентрализация власти на Украине без особых прав для Донбасса, падение темпов промышленного производства, Opel возвращается в Россию, Кремль отреагировал на спор вокруг Nginx; главные новости — в обзоре РБК
Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу
Украинский президент внес в Верховную раду законопроект о децентрализации власти, однако в нем не оказалось предложения наделить Донбасс особыми правами.
  • Документ направлен на обновление системы местного самоуправления и организацию административно-территориального устройства. Изменения нужны, так как в нынешней системе есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий.
  • Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины (община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым), а также учредить новую должность — префект. Он станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве.
  • В законопроекте нет никаких указаний на возможное предоставление особого порядка управления Донбассу. Но это не значит, что этот вопрос не будет поднят в других инициативах. На прошлой неделе Рада продлила на год Закон об особом статусе Донбасса. Срок его действия заканчивался в этом году, однако в силу документ так и не вступил.

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Ведомство отчиталось о темпах роста промышленного производства в ноябре. Показатель вырос всего лишь на 0,3% в годовом выражении. Для сравнения, в октябре прирост составил 2,6%, а в сентябре — 3%.

  • По данным Росстата, на это повлияли результаты обрабатывающего производства, добычи полезных ископаемых, а также сектора водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов.
  • Статистика Росстата говорит о начале рецессии в секторе обрабатывающей промышленности, считает директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его мнению, снижение темпов роста в секторе обработки связано с провалом в машиностроении и металлургии. В дальнейшем индекс обрабатывающей промышленности уйдет в глубокий минус, ожидает он.
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Немецкий бренд покинул Россию в 2015 году на фоне падения продаж и теперь решил вернуться. Opel начал предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life.
  • Первые автомобили производителя появились в 11 дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В 2020 году сеть расширится вдвое.
  • Несмотря на замедление продаж, российский рынок остается одним из самых больших в Европе, и для Opel он может быть менее конкурентным, считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.
  • «Компания хочет увеличить свое присутствие на российском рынке, вернуть бренд, который когда-то был очень популярен», — полагает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Но говорить о том, что Opel под силу перераспределить доли производителей, пока рано.
Кремль заявил о невмешательстве в конфликт вокруг Nginx
Спор о правах на Nginx, один из самый популярных веб-серверов мира, не касается Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На прошлой неделе по жалобе Rambler Group было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении авторских прав. Компания считает, что сервер принадлежит ей.
  • По мнению пресс-секретаря президента, происходящее — это скорее вопрос следственных органов или арбитража.
  • Песков усомнился, что спор вокруг Nginx будет иметь сильное влияние на российский бизнес-климат. «Такие далекоидущие выводы вряд ли стоит делать, Россия сохраняет свою привлекательность», — пояснил он.
  • О том, что бизнес-конфликт, который решается через уголовное дело, вредит бизнес-климату в России, ранее высказывались руководители крупнейших российских ИТ-компаний, в том числе «Яндекса», Mail.ru Group, а также Сбербанка (владеет 46,5% акций Rambler).
Автор: Сергей Витько
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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