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Бизнес ,  
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Opel возобновил продажи автомобилей в России
Для заказа доступны минивэн Zafira Life, который производится в Калуге, и кроссовер Grandland X. Бренд покинул российский рынок в 2015 году на фоне падения продаж
Фото: Роман Романишин / Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании. Производитель начал предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life.

Первые автомобили появились в 11 дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В следующем году дилерская сеть увеличится вдвое. В Москве автомобили будут представлены в «ТЦ Кунцево», «Автоцентр Сити» и «Мэйджор Авто Рига», в Петербурге — в «Евросиб-Авто» и «Авангард».

Группа компаний PSA, которой принадлежит Opel, производит кроссовер Grandland X в немецком Айзенахе, а Zafira Life — на своем заводе в Калуге. В начале 2020 года в продажу поступят фургоны Opel Vivaro, производство которых также наладят в Калуге.

Opel покинул российский рынок в 2015 году на фоне низких продаж. Тогда маркой владел концерн General Motors, он объяснил такое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Завод GM в Санкт-Петербурге, на котором в том числе производилась модель Opel Astra, был законсервирован. Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя тогда уход GM, связал его с ошибкой компании в части модельного ряда и низким — 25% — уровнем локализации.

В феврале 2019 года президент PSA Карлос Таварес объявил о планах вернуть бренд в Россию, назвав это частью стратегии развития марки в Европе и на мировых рынках. В группе отметили, что выход на российский рынок позволит ей усилить присутствие в Евразийском регионе.

Тогда сообщалось, что ответственным за расширение бизнеса в регионе станет Драган Ненадович, который займет должность регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе.

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Несмотря на отмечавшееся в последнее время замедление продаж, российский рынок остается одним из самых больших в Европе, заявил РБК аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. «Если смотреть по последним трендам, есть активность в сегменте внедорожников, в сегменте легких коммерческих автомобилей, я думаю, что там и рентабельность получше немного, конкуренция, может быть, не такая жесткая, хотя все равно достаточно сильная. Наверное, именно поэтому решили [вернуться на российский рынок]», — отметил он.

По мнению Беспалова, пока продажи возобновлены в тестовом режиме, чтобы узнать, какие для этих моделей будут возможности на российском рынке. «И в зависимости от того, как первоначальные продажи пойдут, будут думать, как дальше осваивать российский рынок: расширять продажи или, если опыт сочтут не очень удачным, наверное, будут сворачивать продажи», — сообщил эксперт.

Авторы: Наталия Анисимова, Екатерина Костина
Теги: Opel, автомобили
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