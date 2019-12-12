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Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Действие нынешнего закона об особом статусе Донбасса заканчивалось 31 декабря. Верховная рада согласилась продлить его еще на год. С таким предложением Зеленский выступил сразу после «нормандского» саммита
Житель Донецкой области (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Парламент Украины принял проект поправок в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, таким образом продлив его действие на год. За принятие законопроекта проголосовали 318 человек, 19 выступили против, следует из карточки на сайте Верховной рады.

«Замена в данной статье отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год — до 31 декабря 2020 года включительно — продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивался 31 декабря. На рассмотрение в Раду проект поправок внесли 10 декабря.

Политика
О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о продлении закона на год после «нормандского» саммита, который прошел в Париже 9 декабря. По его словам, закон продолжит действовать как временный. «Этот законопроект мы не должны согласовать с трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — говорил Зеленский.

По его словам, Украине легче сейчас продлить действующий закон, а позже «внести «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации».

«Формула Штаймайера» регламентирует механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе — в день выборов, и на постоянной — после доклада ОБСЕ об итогах голосования. В октябре формулу подписали украинская и российская стороны вместе с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также членами ОБСЕ. Она была одним из основных условий для проведения саммита в Париже в «нормандском формате», который состоялся впервые с 2016 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Донбасс, особый статус, Верховная рада Украины
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