Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Действие нынешнего закона об особом статусе Донбасса заканчивалось 31 декабря. Верховная рада согласилась продлить его еще на год. С таким предложением Зеленский выступил сразу после «нормандского» саммита

Житель Донецкой области (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Парламент Украины принял проект поправок в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, таким образом продлив его действие на год. За принятие законопроекта проголосовали 318 человек, 19 выступили против, следует из карточки на сайте Верховной рады.

«Замена в данной статье отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год — до 31 декабря 2020 года включительно — продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивался 31 декабря. На рассмотрение в Раду проект поправок внесли 10 декабря.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о продлении закона на год после «нормандского» саммита, который прошел в Париже 9 декабря. По его словам, закон продолжит действовать как временный. «Этот законопроект мы не должны согласовать с трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — говорил Зеленский.