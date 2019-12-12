Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Парламент Украины принял проект поправок в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, таким образом продлив его действие на год. За принятие законопроекта проголосовали 318 человек, 19 выступили против, следует из карточки на сайте Верховной рады.
«Замена в данной статье отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год — до 31 декабря 2020 года включительно — продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.
Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивался 31 декабря. На рассмотрение в Раду проект поправок внесли 10 декабря.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о продлении закона на год после «нормандского» саммита, который прошел в Париже 9 декабря. По его словам, закон продолжит действовать как временный. «Этот законопроект мы не должны согласовать с трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — говорил Зеленский.