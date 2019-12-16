Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленность в ноябре выросла на 0,3% год к году после 2,6% в октябре, следует из данных Росстата. Столь резкое замедление вызвано остановкой роста обрабатывающей промышленности, полагают экономисты

Промышленное производство в ноябре выросло на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата.

Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении. В течение 2019 года наименьший рост был зафиксирован в мае, когда прирост промпроизводства составил 0,9%;

Сокращение производства в ноябре по сравнению с октябрем зафиксировано в обрабатывающих производствах (-3,7%), добыче полезных ископаемых (-3,3%), а также в секторе водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (-3,5%);

Снижение промышленности в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года составило 2,5%, отметил Росстат. Сокращение в помесячном выражении зафиксировано впервые с июля 2019 года

Как отметили в Росстате, в ноябре на три рабочих дня и на один календарный меньше, чем в октябре. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в ноябре снизилось на 0,6% после роста на 0,2% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре, приводит оценку госстатистики «Интерфакс».