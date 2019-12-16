Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Обрабатывающая промышленность на пороге рецессии
Столь резкое замедление вызвано изменением динамики в секторе обрабатывающей промышленности, где после бурного роста в сентябре и октябре на 3,2% и 3,7% соответственно в ноябре была зафиксирована остановка — 0,1% в годовом выражении, полагает директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Снижение темпов роста в секторе обработки, по его мнению, связано с провалом в машиностроении и металлургии, в то время как нефтепереработка продолжала оказывать поддержку росту. Индекс обрабатывающей промышленности, начиная с декабря, уйдет в глубокий минус, ожидает Тремасов, опираясь на Индекс PMI, который в ноябре снизился до 45,6 пункта (минимальное значение с 2009 года). Статистика Росстата говорит о начале рецессии в секторе обрабатывающей промышленности, подводит итог экономист.
Прирост обрабатывающей промышленности на 0,1% в ноябре — это очень плохой знак, который говорит о том, что финансирование нацпроектов, которое положительно сказывалось на динамике сектора в предыдущие месяцы, пока не является устойчивым фактором роста, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
В 2019 году склонность российской промышленности к стагнации усилилась, следует из результатов декабрьского обзора «Индекс промышленного оптимизма» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (есть у РБК). Слабая динамика спроса последних месяцев вызвала разочарование промышленности сложившимися объемами продаж: только 55% предприятий считает объем спроса на свою продукцию сейчас «нормальным», и это — худший результат с марта 2018 года, говорится в обзоре. Ослабление спроса в конце 2019 года заставляет промышленность подвергать негативной корректировке текущий выпуск, прогнозы спроса и планы производства, отмечают в Институте им.Е.Т. Гайдара.
За январь—ноябрь 2019 года динамика роста промышленности составила 2,4% год к году, следует из данных Росстата.
- На временном интервале в 11 месяцев наибольшие темпы роста у сырьевых (3,2% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,1%);
- В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9% к периоду январь—ноябрь 2018 года;
- Сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снизился на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года).
Минэкономразвития ожидает, что рост промпроизводства в 2019 году составит 2,3%.