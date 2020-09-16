Шойгу в Минске, правительство поборется с воронами. Главные новости РБК

Что Шойгу будет обсуждать в Минске, ЕС не хочет дискутировать с Россией по нестыковкам в деле Навального, самоубийство националиста Тесака в СИЗО, во сколько обойдется борьба кабмина с воронами; главные новости — в обзоре РБК

Шойгу приехал в Минск на фоне протестов

Министр обороны России приехал в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит происходит на фоне протестов в стране после президентских выборов.

По официальным заявлениями, Шойгу прибыл в Минск «для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества». На встрече с ним Лукашенко предложил провести новые военные учения.

Накануне, 15 сентября, в Брестскую область для участия в военных учениях прибыли российские десантники.

Ранее сам Лукашенко ездил в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Ее главными итогами стало выделение Москвой кредита Минску на $1,5 млрд.

Видео: Пул Первого/Telegram

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