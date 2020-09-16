Шойгу в Минске, правительство поборется с воронами. Главные новости РБК

ЕС отказалось от «вопросника» по Навальному
Евросоюзу и России не следует обмениться «вопросниками» из-за отравления Алексея Навального, заявил РБК официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Ранее российские дипломаты задали ЕС девять вопросов из-за Навального.
- Европейский союз ожидает от России расследования отравления политика, которое должно пройти в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
- Все имеющиеся вопросы должны быть рассмотрены в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», заявили в ЕС.
- Российские дипломаты ранее указывали на «многочисленные несоответствия по данному делу». Вопросы были разбиты на девять блоков. Среди них — «почему правительство ФРГ так неохотно» предоставляет результаты анализа проб Навального.
Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Его тело нашли в одиночной камере в челябинском СИЗО, откуда Максима Тесака должны были этапировать в Москву. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку.
- Адвокат Иван Северович рассказал, что Марцинкевич был подавленным психологически и физически, и не исключил, что его пытали в Красноярске.
- Марцинкевич был основателем и идеологом неформального движения «Реструкт», наиболее известным проектом которого стал «Оккупай-педофиляй».
- Действия Марцинкевича были признаны незаконными и привели к возбуждению против него нескольких уголовных дел, в частности, за разжигание национальной и религиозной розни, разбой, хулиганство и разжигание ненависти и вражды.
Правительство потратит ₽43 млн на ворон
На борьбу с птицами, которые облюбовали территорию в районе здания правительства, хотят выделить по 21,3 млн руб. в 2021 и 2022 годах.
- Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями ворон на территории и на кровле Дома правительства России».
- В пресс-службе Минприроды сообщили, что вороны облюбовали крышу здания правительства, поскольку они кормятся едой, которую находят в расположенном неподалеку Московском зоопарке.
- По оценке специалистов, число ворон в Москве в зависимости от сезона может достигать 400 тыс., что значительно ухудшает экологическое состояние столицы и наносят ущерб озеленению города.