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Шойгу в Минске, правительство поборется с воронами. Главные новости РБК

Что Шойгу будет обсуждать в Минске, ЕС не хочет дискутировать с Россией по нестыковкам в деле Навального, самоубийство националиста Тесака в СИЗО, во сколько обойдется борьба кабмина с воронами; главные новости — в обзоре РБК

Шойгу приехал в Минск на фоне протестов

Министр обороны России приехал в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит происходит на фоне протестов в стране после президентских выборов.

  • По официальным заявлениями, Шойгу прибыл в Минск «для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества». На встрече с ним Лукашенко предложил провести новые военные учения.
  • Накануне, 15 сентября, в Брестскую область для участия в военных учениях прибыли российские десантники.
  • Ранее сам Лукашенко ездил в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Ее главными итогами стало выделение Москвой кредита Минску на $1,5 млрд.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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ЕС отказалось от «вопросника» по Навальному

Евросоюзу и России не следует обмениться «вопросниками» из-за отравления Алексея Навального, заявил РБК официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Ранее российские дипломаты задали ЕС девять вопросов из-за Навального.

  • Европейский союз ожидает от России расследования отравления политика, которое должно пройти в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
  • Все имеющиеся вопросы должны быть рассмотрены в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», заявили в ЕС.
  • Российские дипломаты ранее указывали на «многочисленные несоответствия по данному делу». Вопросы были разбиты на девять блоков. Среди них — «почему правительство ФРГ так неохотно» предоставляет результаты анализа проб Навального.
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Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Его тело нашли в одиночной камере в челябинском СИЗО, откуда Максима Тесака должны были этапировать в Москву. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку.

  • Адвокат Иван Северович рассказал, что Марцинкевич был подавленным психологически и физически, и не исключил, что его пытали в Красноярске.
  • Марцинкевич был основателем и идеологом неформального движения «Реструкт», наиболее известным проектом которого стал «Оккупай-педофиляй».
  • Действия Марцинкевича были признаны незаконными и привели к возбуждению против него нескольких уголовных дел, в частности, за разжигание национальной и религиозной розни, разбой, хулиганство и разжигание ненависти и вражды.

Правительство потратит ₽43 млн на ворон

На борьбу с птицами, которые облюбовали территорию в районе здания правительства, хотят выделить по 21,3 млн руб. в 2021 и 2022 годах.

  • Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями ворон на территории и на кровле Дома правительства России».
  • В пресс-службе Минприроды сообщили, что вороны облюбовали крышу здания правительства, поскольку они кормятся едой, которую находят в расположенном неподалеку Московском зоопарке.
  • По оценке специалистов, число ворон в Москве в зависимости от сезона может достигать 400 тыс., что значительно ухудшает экологическое состояние столицы и наносят ущерб озеленению города.
Автор
Сергей Саркисян
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