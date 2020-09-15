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Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию

Фото: Сергей Лескеть / РИА Новости
Фото: Сергей Лескеть / РИА Новости

Для участия в военных учениях «Славянское братство — 2020» на Брестский полигон приехали военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

По данным министерства, от Вооруженных сил Белоруссии в учениях задействованы военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях примут участие до 1,5 тыс. военных, а также свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Учения будут проводиться в два этапа. В первой фазе подразделения объединятся, а во второй приступят к выполнению практических задач на полигоне Брестский в Брестском районе и на участке реки Мухавец, говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны Белоруссии предупредило о силовом варианте ответа на угрозы
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Завершатся учения 23 сентября. В Минобороны добавили, что «после завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину».

На фоне учений в Минобороны Белоруссии заверили, что их военные готовы к ответу на угрозы и военную агрессию против республики. В министерстве отметили, что у страны есть стратегические союзники — Россия и «железный брат» КНР.

Теги: Белоруссия, военные учения, российские военные
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