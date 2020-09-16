На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб.

На борьбу с птицами, которые облюбовали территорию в районе здания правительства, хотят выделить по 21,3 млн руб. в 2021 и 2022 годах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон на крыше здания правительства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов (есть у РБК).

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются. Как рассказала РБК председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.