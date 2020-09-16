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На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб.

На борьбу с птицами, которые облюбовали территорию в районе здания правительства, хотят выделить по 21,3 млн руб. в 2021 и 2022 годах
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон на крыше здания правительства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов (есть у РБК).

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Генерал ФСО заявил о новом участнике борьбы с вредителями в Кремле
Общество

Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются. Как рассказала РБК председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.

«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребления, то это благоразумное решение», — заявила эксперт.

По словам Шнайдер, истребление птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы.

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Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова сообщила РБК, что в Москве нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять.

«В Москве численность ворон падает не первый год. Их численность сократилось в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина», — пояснила Чернова.

По ее словам, ястребов и соколов имеет смысл использовать против голубей, чей помет может повредить кровле.

С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц
Общество
Фото: magadangorodzolotoy / Instagram

Летом 2019 года на вестибюлях станций московского метрополитена появились наклейки с изображением силуэтов хищников для отпугивания мелких птиц, которые часто разбивались об прозрачные стекла вестибюлей.

Чаще всего птицы представляют опасность для объектов авиаинфраструктуры. В сентябре 2019 года подмосковный аэропорт Жуковский заказал для отпугивания пернатых биоакустические приборы и зеркальные шары. В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров разгонял птиц в аэропорту Грозного с помощью беспилотного летательного аппарата.

В 2017 году генерал-лейтенант Федеральной службы охраны Сергей Хлебников заявлял, что в Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы и иные технические средства.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Михаил Котляр, Роман Кирьянов
Теги: вороны, правительство, крыша, бюджет
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