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Что случилось за день. Главные новости РБК

«Бессмертный полк» опять перенесут, Лондон обвинил Россию в попытке украсть данные по вакцине, суд утвердил арест Ивана Сафронова, у иностранных специалистов возникли сложности при въезде в Россию; главные новости — в обзоре РБК

Шествие «Бессмертного полка» отменили из-за вируса

Акция «Бессмертный полк» изначально была запланирована в этом году на 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом ее решено было перенести на 26 июля. Теперь организаторы отказались и от этой даты.

  • Решение объясняется тем, что провести шествие в текущей ситуации возможно, только если его участники наденут маски и перчатки и будут соблюдать социальную дистанцию. «Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение», — пояснили в центральном штабе ООД «Бессмертный полк России».
  • Новая дата акции пока не определена. Ранее руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской заявлял, что она может быть перенесена на осень.
  • В свою очередь народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие 9 мая 2021 года. Он напомнил, что в этом году «десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов».

Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Россию заподозрили в кибератаке из-за вакцины от COVID

В Британии, США и Канаде заявили, что хакеры, работающие на российскую разведку, пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса.

  • «Русские хакеры атаковали организации, занимающиеся созданием вакцины от коронавируса», — сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC). Аналогичное заявление сделали американская и канадская спецслужбы.
  • По их версии, кибератакам подверглось несколько учреждений в Британии, США и Канаде. Ответственность за попытку украсть данные спецслужбы возложили на хакерскую группу APT29 (также известна как Cozy Bear или The Dukes), которая «почти наверняка» контролируется российской разведкой.
  • В Кремле эти обвинения назвали голословными. «Можем сказать одно: Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова в СИЗО

Мосгорсуд отклонил просьбу защиты журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова провести судебное заседание в открытом режиме и утвердил решение о его аресте до 6 сентября.

  • Суд также изменил постановление Лефортовского суда, исключив из него упоминание о том, что Сафронов длительное время сотрудничал с представителем разведки Чехии.
  • Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и медиаменеджеров. Ранее главреды нескольких российских СМИ подписали личные поручительства за журналиста. Положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая «Роскосмос».
  • В новых засекреченных данных, которые следствие представило суду, нет «ничего о якобы шпионской деятельности Ивана», сообщил адвокат журналиста Иван Павлов.

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Иностранные специалисты не смогли попасть в Россию

У компаний возникли проблемы при согласовании разрешений на въезд в Россию иностранных специалистов. Как заявил глава РСПП Александр Шохин в письме премьеру Михаилу Мишустину, это грозит срывом крупных инвестпроектов.

  • Шохин заявил о задержке в выдаче разрешений, которые готовит ФСБ и МВД, а также согласований для прилета чартеров (их выдает Росавиация). Он попросил премьера поручить ведомствам выпустить разъяснения по порядку въезда зарубежных специалистов.
  • В конце июня Мишустин снял ограничения на въезд в Россию «высококвалифицированным иностранным специалистам», имеющим разрешение на работу. Им разрешили однократный въезд на основании особого списка, который составляют сотрудники ФСБ и МВД.
Автор: Сергей Витько
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