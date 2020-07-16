Что случилось за день. Главные новости РБК

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«Бессмертный полк» опять перенесут, Лондон обвинил Россию в попытке украсть данные по вакцине, суд утвердил арест Ивана Сафронова, у иностранных специалистов возникли сложности при въезде в Россию; главные новости — в обзоре РБК

Шествие «Бессмертного полка» отменили из-за вируса

Акция «Бессмертный полк» изначально была запланирована в этом году на 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом ее решено было перенести на 26 июля. Теперь организаторы отказались и от этой даты.