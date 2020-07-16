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Бизнес сообщил о сбоях при въезде в Россию иностранных специалистов

Компании столкнулись с проблемами при согласовании въезда в Россию иностранных специалистов, необходимых для крупных инвестпроектов. Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство определить сроки и порядок получения разрешений
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о задержке в выдаче разрешений на въезд для иностранных специалистов, которые готовит Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МВД, а также согласований для прилета чартеров (их выдает Росавиация). Все это несет высокие риски срыва крупных инвестиционных проектов, указывает глава РСПП в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину (обращение направлено в четверг, 16 июля, копия есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель союза).

Шохин попросил премьера поручить ведомствам выпустить разъяснения по порядку въезда зарубежных специалистов в Россию с регламентацией сроков прохождения всех процедур, в том числе направления списков в ФСБ, пограничную службу и МВД и получения разрешения на перелет чартерными бортами.

В пресс-службе правительства, ФСБ, МВД и Росавиации не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Глава РСПП еще в марте просил правительство разрешить иностранным специалистам приезжать в Россию для реализации крупнейших инвестпроектов после того, как въезд всем иностранцам был запрещен из-за пандемии коронавируса. При строительстве сложных технических объектов, монтаже необходимого дорогостоящего оборудования зачастую требуется личное присутствие высококвалифицированных и особым образом сертифицированных иностранных специалистов, в том числе для сохранения гарантийных обязательств производителя оборудования, объяснял тогда Шохин. В качестве решения он предлагал предусмотреть разработку механизма ускоренной выдачи исключительных разрешений для таких кадров.

РСПП попросил разрешить въезд иностранных специалиcтов во время изоляции
Бизнес
Александр Шохин

В конце июня Мишустин снял ограничения на въезд в Россию «высококвалифицированным иностранным специалистам», имеющим разрешение на работу. Согласно его распоряжению, специалистам разрешается однократный въезд на основании особого списка. Его составляют сотрудники ФСБ и МВД на основе данных федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Но с этой процедурой возникли сложности, следует из нового письма Шохина:

  • Для того чтобы иностранные специалисты попали в специальные списки, компании направляют данные в ФСБ и МВД, а также в Росавиацию и правительство для получения разрешения использования воздушного пространства. Но из-за отсутствия регламентированных процедур оформления въездных разрешений сроки обработки документов увеличились, списки не поддаются отслеживанию, почти невозможно предсказать, есть ли у иностранного гражданина право пересечь границу России, а также дату, когда потенциально возможен въезд.
  • Ввоз специалистов из-за рубежа для российских компаний сопряжен с рисками и плохо предсказуем, подтвердил РБК источник в одной из таких компаний: «Постоянно приходится отслеживать, прошли ли списки, постоянный риск, что специалисты не пройдут». Он добавил, что недавно были случаи отказов во въезде приглашенных компанией специалистов, несмотря на то что их списки подавались заранее — за две недели.
  • Сбои коммуникаций различных ведомств приводят к просрочкам, дополнительным расходам, связанным с простоем чартеров и отказами иностранных граждан приезжать из-за отсутствия гарантии на въезд, пишет Шохин.
  • В июле ситуация обострилась, так как с наступлением периода плановых и отложенных ремонтов усилилась потребность российских компаний в иностранных специалистах, что привело к резкому увеличению числа граждан, которых необходимо включить в специальные списки, говорится в письме главы РСПП.

РБК направил запросы в пресс-службы НОВАТЭКа, «Сибура» и «Росатома», которые активно привлекают иностранных специалистов для своих проектов.

Автор: Светлана Бурмистрова
Материалы по теме
РСПП попросил разрешить въезд иностранных специалиcтов во время изоляции
Бизнес
Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов
Общество
РБК
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