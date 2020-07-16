Бизнес сообщил о сбоях при въезде в Россию иностранных специалистов

Компании столкнулись с проблемами при согласовании въезда в Россию иностранных специалистов, необходимых для крупных инвестпроектов. Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство определить сроки и порядок получения разрешений

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о задержке в выдаче разрешений на въезд для иностранных специалистов, которые готовит Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МВД, а также согласований для прилета чартеров (их выдает Росавиация). Все это несет высокие риски срыва крупных инвестиционных проектов, указывает глава РСПП в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину (обращение направлено в четверг, 16 июля, копия есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель союза).

Шохин попросил премьера поручить ведомствам выпустить разъяснения по порядку въезда зарубежных специалистов в Россию с регламентацией сроков прохождения всех процедур, в том числе направления списков в ФСБ, пограничную службу и МВД и получения разрешения на перелет чартерными бортами.

В пресс-службе правительства, ФСБ, МВД и Росавиации не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Глава РСПП еще в марте просил правительство разрешить иностранным специалистам приезжать в Россию для реализации крупнейших инвестпроектов после того, как въезд всем иностранцам был запрещен из-за пандемии коронавируса. При строительстве сложных технических объектов, монтаже необходимого дорогостоящего оборудования зачастую требуется личное присутствие высококвалифицированных и особым образом сертифицированных иностранных специалистов, в том числе для сохранения гарантийных обязательств производителя оборудования, объяснял тогда Шохин. В качестве решения он предлагал предусмотреть разработку механизма ускоренной выдачи исключительных разрешений для таких кадров.