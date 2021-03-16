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Месяц до блокировки Twitter, запрет пластиковой посуды. Главное за день

Twitter могут заблокировать через месяц, в России предложили запретить пластиковую посуду и трубочки в ближайшие два года, новые отказы от вакцины AstraZeneca, «китайский Uber» продолжает экспансию в России — главные новости РБК

Twitter отвели месяц до блокировки в России

Доступ к социальной сети может быть заблокирован через месяц, если с сервиса не будет удалена запрещенная информация, заявили в Роскомнадзоре.

  • Роскомнадзор с 4 марта замедляет скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент. Замедление касается передачи фото и видео, текстовые сообщения пока передаются в прежнем режиме.
  • Пока что на требования российских властей Twitter не реагирует. На прошлой неделе в ведомстве заявили, что соцсеть не выходит на связь с Роскомнадзором, на вопросы от него «ответов нет».
    Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки
    Технологии и медиа
    Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

В правительстве предложили запретить пластиковую посуду в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов. Речь, в частности, идет об одноразовой пластиковой посуде, коктейльных трубочках и пластиковой упаковке.

  • Материалы, из которых делают эти предметы, почти невозможно переработать. Это идет вразрез со стратегией властей по развитию раздельного сбора отходов и вторичной переработки. По словам Абрамченко, к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов». Запретить одноразовую посуду и трубочки в России могут «на горизонте двух лет», уточнила она.
  • Минусы у этой идеи тоже есть. Например, в Минприроды еще в 2019 году указывали на то, что одномоментный запрет пластиковой посуды обанкротит занятые в ее производстве предприятия и оставит без работы занятых в производстве людей. А в Минпромторге отмечали, что бумажная или картонная упаковка не подходит для большого спектра продовольственных товаров, например мяса, рыбы, некоторых видов фруктов.
    Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и посуду
    Общество
    Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Европейский регулятор увидел в вакцине AstraZeneca больше плюсов

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Польза вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, считает Европейское агентство лекарственных средств — главный регулятор лекарственного рынка Евросоюза. Пока что доказательств, что именно вакцина вызвала образование тромбов у получивших препарат пациентов, нет, утверждают в EMA.

  • Тем временем число европейских стран, приостановивших вакцинацию препаратом AZD1222 от AstraZeneca, уже близится к двум десяткам. Сегодня от него отказались даже на «родине» вакцины — в Швеции, где работает компания AstraZeneca, создавшая вакцину вместе с Оксфордским университетом.

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Главное
Общество
Фото:Наташа Писаренко / AP

Экспансия «китайского Uber» в России

Китайская компания Didi Chuxing, владеющая агрегатором такси DiDi, решила запустить сервис в 100 городах России. Пока что он работает в 16 городах, и в этом списке пока нет Москвы и Петербурга.

  • О планах рассказал операционный директор DiDi в России Даниил Петин в интервью телеканалу РБК. По словам Петина, уже в ближайшем будущем сервис может заработать более чем в 20 городах, среди которых будет и несколько миллионников — Краснодар, Уфа, Воронеж, Красноярск. Выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не планируется.
  • Первым городом, где заработал DiDi, стала Казань в августе 2020 года. Незадолго до этого генеральный директор агрегатора Gett в России Анатолий Сморгонский заявил РБК, что выход на рынок китайского агрегатора обострит конкуренцию в сфере такси в России.
Автор
Георгий Тадтаев
Twitter блокировка сайтов переработка мусора Виктория Абрамченко AstraZeneca вакцина коронавирус такси
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