Месяц до блокировки Twitter, запрет пластиковой посуды. Главное за день
Twitter отвели месяц до блокировки в России
Доступ к социальной сети может быть заблокирован через месяц, если с сервиса не будет удалена запрещенная информация, заявили в Роскомнадзоре.
- Роскомнадзор с 4 марта замедляет скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент. Замедление касается передачи фото и видео, текстовые сообщения пока передаются в прежнем режиме.
- Пока что на требования российских властей Twitter не реагирует. На прошлой неделе в ведомстве заявили, что соцсеть не выходит на связь с Роскомнадзором, на вопросы от него «ответов нет».
В правительстве предложили запретить пластиковую посуду в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов. Речь, в частности, идет об одноразовой пластиковой посуде, коктейльных трубочках и пластиковой упаковке.