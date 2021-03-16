Месяц до блокировки Twitter, запрет пластиковой посуды. Главное за день

Twitter могут заблокировать через месяц, в России предложили запретить пластиковую посуду и трубочки в ближайшие два года, новые отказы от вакцины AstraZeneca, «китайский Uber» продолжает экспансию в России — главные новости РБК

Twitter отвели месяц до блокировки в России

Доступ к социальной сети может быть заблокирован через месяц, если с сервиса не будет удалена запрещенная информация, заявили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор с 4 марта замедляет скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент. Замедление касается передачи фото и видео, текстовые сообщения пока передаются в прежнем режиме.

Пока что на требования российских властей Twitter не реагирует. На прошлой неделе в ведомстве заявили, что соцсеть не выходит на связь с Роскомнадзором, на вопросы от него «ответов нет».

Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки Технологии и медиа

В правительстве предложили запретить пластиковую посуду в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов. Речь, в частности, идет об одноразовой пластиковой посуде, коктейльных трубочках и пластиковой упаковке.