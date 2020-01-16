Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Поправками в Конституцию займутся Терешкова и Прилепин, новый кандидат на пост главы мусорного оператора, первый этап торговой сделки между США и Китаем, премьер Украины оказался в центре скандала; главные новости — в обзоре РБК

Валентина Терешкова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова

Предложения о внесении поправок в Конституцию, о которых президент Владимир Путин высказался накануне в послании Федеральному собранию, предстоит подготовить рабочей группе. Согласно опубликованному на сайте Кремля списку из 75 фамилий в нее вошли законодатели, деятели культуры, спортсмены, бизнесмены.

Сопредседателями рабочей группы стали сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

В группу также вошли писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль и др.

Первое заседание группы состоится 17 января. На нем участники рассмотрят предложенные Путиным изменения в Конституцию. В частности, он призвал закрепить в основном документе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра.

Чиновник Минстроя стал кандидатом в главы мусорной госкомпании

«Российский экологический оператор» (РЭО), курирующий мусорную реформу, уже два месяца работает без руководителя. Источники РБК утверждают, что компанию может возглавить замминистра строительства Никита Стасишин, но назначение может затянуться из-за отставки правительства.