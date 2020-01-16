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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Поправками в Конституцию займутся Терешкова и Прилепин, новый кандидат на пост главы мусорного оператора, первый этап торговой сделки между США и Китаем, премьер Украины оказался в центре скандала; главные новости — в обзоре РБК
Валентина Терешкова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова

Предложения о внесении поправок в Конституцию, о которых президент Владимир Путин высказался накануне в послании Федеральному собранию, предстоит подготовить рабочей группе. Согласно опубликованному на сайте Кремля списку из 75 фамилий в нее вошли законодатели, деятели культуры, спортсмены, бизнесмены.

  • Сопредседателями рабочей группы стали сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.
  • В группу также вошли писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль и др.
  • Первое заседание группы состоится 17 января. На нем участники рассмотрят предложенные Путиным изменения в Конституцию. В частности, он призвал закрепить в основном документе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра.

Чиновник Минстроя стал кандидатом в главы мусорной госкомпании

«Российский экологический оператор» (РЭО), курирующий мусорную реформу, уже два месяца работает без руководителя. Источники РБК утверждают, что компанию может возглавить замминистра строительства Никита Стасишин, но назначение может затянуться из-за отставки правительства.

  • Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Однако она столкнулась с проблемами. Главные из них — невысокая собираемость платежей за вывоз отходов, а также протесты против строительства новых объектов хранения, переработки и сжигания мусора.
  • Первый гендиректор РЭО Денис Буцаев ушел в отставку 22 ноября, не проработав на этом посту и года. Источники РБК говорили, что ему не хватило аппаратного веса, чтобы получить финансирование. Вице-премьер Алексей Гордеев (курирует мусорную реформу) говорил, что эту должность займет аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Но назначения так и не произошло — кандидатура Меня не прошла согласование.
  • Стасишин родился в 1986 году в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. В 2012 году он был назначен заместителем гендиректора ГУП «Московский областной дорожный центр», через год перешел в Минстрой на должность замдиректора департамента жилищной политики, в ноябре 2016 года был назначен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

США и Китай подписали документы по торговой сделке

Торговая война между США и Китаем длится уже около полутора лет. 15 января в Вашингтоне между противоборствующими сторонами наконец состоялось подписание первого этапа торгового соглашения. Подписи под пакетом документов поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает Reuters.

  • Первая фаза сделки предусматривает, что в течение двух лет Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. В ответ Вашингтон отменил запланированное на декабрь 2019 года повышение пошлин на китайские товары.
  • При этом Трамп решил сохранить уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд. Они будут действовать до заключения второго этапа сделки.
  • Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключенное соглашение выгодным как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира. На этом фоне американские фондовые индексы достигли рекордных показателей: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite завершили день на максимумах.

Киев исключил отставку премьера из-за публикации аудиозаписи

В Сети появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос премьера Украины Алексея Гончарука, негативно отзывается о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает «Украинская правда».

  • Запись, предположительно, сделана 16 декабря 2019 года на совещании премьера с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Нацбанка Украины (НБУ). Люди на записи говорят о том, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это хорошо.
  • «Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там», — говорит человек, голос которого похож на голос Гончарука. По его словам, у Зеленского «есть очень примитивное понимание экономических процессов».
  • По данным «112», после публикации записи противники Гончарука в «Слуге народа» начали говорить о необходимости отставки премьера. Однако в пресс-службе правительства заявили, что «информация о заявлении об отставке [премьера] не соответствует действительности».
Автор: Сергей Витько
Теги: Конституция, США, Китай, Украина, мусор
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