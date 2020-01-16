Индексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином

В среду стороны достигли первой фазы торговой сделки между странами. Инвесторы позитивно оценили подписание документов

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Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма инвесторов по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем.



Nasdaq Composite закрылся на уровне 9258,70, прибавив 0,1%. S&P 500 завершил день 3289,29 (плюс 0,2%), Dow прибавил 0,3% и закрылся на уровне 29030,22.

«И хотя это только первая фаза [сделки] и она не решает многие структурные проблемы, которые привели к возникновению торговых споров, она смягчает неопределенность, а именно угрозу введения новых тарифов в любой момент», — приводит Bloomberg комментарий Джейсона Прайда из Glenmede Trust Co.

В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами. Договоренности предполагают, что Китай должен в течение двух лет нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. Вашингтон в свою очередь отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки. При этом Трамп оставил себе «козырь», сохранив действующие тарифы в отношении Пекина до тех пор, пока не будет заключен второй этап сделки.

Торговая война между Пекином и Вашингтоном продолжается около полутора лет после того как стороны обменялись серией ввозных пошлин на товары.