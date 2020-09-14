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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рекордный прирост заразившихся COVID-19 в мире; новые партии в региональных парламентах, проект новых правил ПДД, кому достанется американский сегмент TikTok; главные новости — в обзоре РБК

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек — 307,9 тыс., сообщила ВОЗ. Больше всего новых заболевших (94,3 тыс.) оказалось в Индии, Россия по приросту заняла десятое место.

  • Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Индии — 94,3 тыс. человек. Следом за ней идут США и Бразилия с 45,5 тыс. и 43,7 тыс. новых заболевших. Четвертое место по приросту занимает Испания — 12,1 тыс., пятое — Аргентина с 11,5 тыс. случаев. В России за сутки выявили 5,4 тыс. заразившихся. По суточному приросту она находится на десятом месте.
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация достаточно стабильная, но в ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших. По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тыс. пациентов с коронавирусом.
  • Университет Джонса Хопкинса сообщает о 28,8 млн заболевших с начала пандемии в мире. Более четверти всех случаев COVID-19 приходится на США (6,5 млн), за ними следуют Индия (4,7 млн) и Бразилия (4,3 млн). В этой же тройке стран зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса: 193,9 тыс. в США, 131,2 тыс. в Бразилии, 78,5 тыс. в Индии. Россия по числу заразившихся находится на четвертом месте с более чем 1 млн инфицированных. По числу умерших от COVID-19 она занимает 12-ю строчку. С начала пандемии в стране скончались 18,5 тыс. человек с коронавирусом.
     

Экзитпол показал появление новых партий в парламентах регионов

По данным экзитпола, в парламенты ряда регионов могут попасть новые партии — «За правду» писателя Захара Прилепина и «Новые люди». По предварительным результатам ЦИК, на Камчатке, в ЕАО, НАО, ХМАО, Пермском крае и Иркутской области на выборах губернаторов победили действующие главы регионов.

  • По данным опроса на выходе с избирательных участков, на выборах в Рязанскую областную думу необходимый пятипроцентный барьер преодолевают две новые партии. Это партия писателя Захара Прилепина «За правду» с результатом 9,3% и партия правого толка «Новые люди» с 6,1%. По данным экзитпола, «Новые люди» также преодолели пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания Калужской и Костромской областей, где партия набрала 8,4 и 6,5% соответственно.
  • Лидирует на выборах в Рязанскую областную думу, согласно экзитполу, «Единая Россия» — 38,3%. ЛДПР набрала 15%, КПРФ — 14,4%. На выборах в заксобрание Калужской области, по данным опроса, лидирует «Единая Россия» — 46,4%. Следом за ней идут КПРФ — 12,3%, «Справедливая Россия» — 9,2% и ЛДПР — 8,4%. В Костромской области на выборах депутатов в региональную думу, по результатам экзитпола, с показателем 39% лидирует «Единая Россия».
  • На выборах губернатора Иркутской области после обработки 70,02% протоколов лидирует врио главы региона Игорь Кобзев с 60,55%, на втором месте — его главный оппонент, коммунист Михаил Щапов с 26,65%. В ЕАО после подсчета 98,3% бюллетеней лидирует врио Ростислав Гольдштейн с 82,5%, на Камчатке — врио губернатора Владимир Солодов (80,4% голосов после подсчета 97,1% протоколов), врио главы Пермского края Дмитрий Махонин идет на первом месте с 76,26% (подсчитано 28,5% бюллетеней).

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

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Минтранс подготовил проект поправок к Правилам дорожного движения. Документ в том числе предусматривает изменение правил парковки и стоянки, движения электросамокатов, а также ограничение скорости для автобусов.

  • В области перевозки пассажиров изменения коснутся ограничения скорости движения автобусов. Со скоростью 90 км/ч за городом смогут ездить только автобусы исключительно с сидячими местами и оборудованные ремнями безопасности. Для остальных ограничение скорости движения составит 70 км/ч. Кроме того, будет запрещена стоянка и остановка автомашин на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины.
  • Ограничения вводятся и на средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также скейтборды, роликовые коньки и подобные средства передвижения. При движении совместно с пешеходами им запрещено превышать скорость в 20 км/ч, а пользоваться в нетрезвом состоянии таким средствами передвижения запретят. Меняются правила контроля тонировки. Сейчас ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла — не менее 70%. В новой редакции лимит для ветрового стекла — 70%, для остальных не нормируется. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
  • Предложения Минтранса уже раскритиковали эксперты Общественной палаты — сейчас готовится письмо в министерство. «Союз пешеходов», в частности, считает, что на скорости 20 км/ч электросамокат может нанести серьезные увечья пешеходам, а кататься можно только за пределами тротуаров. Замечания, как выяснил «Ъ», есть и у ГИБДД: там считают, что пользователи коньков, скейтов и других устройств, использующих «мускульную силу человека», должны быть отнесены к пешеходам, как и сейчас, и подчиняться «пешеходным» правилам.

Reuters назвал Oracle покупателем TikTok вместо Microsoft

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть для создания коротких видео TikTok, отказалась продавать ее американский сегмент корпорации Microsoft. В качестве покупателя она выбрала ИТ-компанию Oracle.

  • По информации источников Reuters, ByteDance предложила корпорации Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США, сообщили они. Кроме того, Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в американских активах сервиса, добавили собеседники агентства. Сумма сделки, по данным источников CNBC, может составить от $20 млрд до 30 млрд.
  • Власти США считают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая. В связи с этим президент США Дональд Трамп потребовал продать американский сегмент сервиса местной компании до 15 сентября и запретил гражданам США «иметь какие-либо дела» с ByteDance. Сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей. В противном случае приложение «выйдет из бизнеса», заявил президент США.
  • В ответ владельцы TikTok подали в суд на администрацию президента США, решив оспорить блокировку приложения на территории страны. В ByteDance не согласились с тем, что приложение представляет угрозу национальной безопасности США.
Автор: Сергей Саркисян
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