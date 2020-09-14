Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рекордный прирост заразившихся COVID-19 в мире; новые партии в региональных парламентах, проект новых правил ПДД, кому достанется американский сегмент TikTok; главные новости — в обзоре РБК

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек — 307,9 тыс., сообщила ВОЗ. Больше всего новых заболевших (94,3 тыс.) оказалось в Индии, Россия по приросту заняла десятое место.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Индии — 94,3 тыс. человек. Следом за ней идут США и Бразилия с 45,5 тыс. и 43,7 тыс. новых заболевших. Четвертое место по приросту занимает Испания — 12,1 тыс., пятое — Аргентина с 11,5 тыс. случаев. В России за сутки выявили 5,4 тыс. заразившихся. По суточному приросту она находится на десятом месте.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация достаточно стабильная, но в ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших. По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тыс. пациентов с коронавирусом.

Университет Джонса Хопкинса сообщает о 28,8 млн заболевших с начала пандемии в мире. Более четверти всех случаев COVID-19 приходится на США (6,5 млн), за ними следуют Индия (4,7 млн) и Бразилия (4,3 млн). В этой же тройке стран зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса: 193,9 тыс. в США, 131,2 тыс. в Бразилии, 78,5 тыс. в Индии. Россия по числу заразившихся находится на четвертом месте с более чем 1 млн инфицированных. По числу умерших от COVID-19 она занимает 12-ю строчку. С начала пандемии в стране скончались 18,5 тыс. человек с коронавирусом.



Экзитпол показал появление новых партий в парламентах регионов

По данным экзитпола, в парламенты ряда регионов могут попасть новые партии — «За правду» писателя Захара Прилепина и «Новые люди». По предварительным результатам ЦИК, на Камчатке, в ЕАО, НАО, ХМАО, Пермском крае и Иркутской области на выборах губернаторов победили действующие главы регионов.