За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19

Число смертей от коронавируса в России превысило 18,5 тыс. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья больше всего смертей зафиксировано в Свердловской, Нижегородской областях, Дагестане и Красноярском крае

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

В России за последние сутки в стране умерли 94 человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в следующих регионах:

Москва (4982);

Санкт-Петербург (2650);

Московская область (1244);

Свердловская область (522);

Дагестан (523).

Более 500 умерших зарегистрировано в Красноярском крае и Нижегородской области.

Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, умерли 18 578 человек.