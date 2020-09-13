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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19

Число смертей от коронавируса в России превысило 18,5 тыс. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья больше всего смертей зафиксировано в Свердловской, Нижегородской областях, Дагестане и Красноярском крае
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

В России за последние сутки в стране умерли 94 человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в следующих регионах:

  • Москва (4982);
  • Санкт-Петербург (2650);
  • Московская область (1244);
  • Свердловская область (522);
  • Дагестан (523).

Более 500 умерших зарегистрировано в Красноярском крае и Нижегородской области.

Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, умерли 18 578 человек.

Мурашко сообщил о ходе разработки второй вакцины от коронавируса
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Также за прошедшие сутки в стране выявили 5 449 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в России составило на утро 13 сентября 1 062 811 человек. При этом 876 225 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавируса.

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Ранее Минздрав России сообщил об отправке первой партии вакцины от COVID-19 в регионы, ее доставят к 14 сентября. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от заболевания граждан из группы повышенного риска.

Россия 11 августа первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Разработчики заявили, что препарат способен обеспечить иммунитет к COVID-19 минимум на два года.

Первая партия вакцины поступила в гражданский оборот в начале этой недели. В первую очередь ее получат медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Тютина
Теги: Россия, коронавирус, жертвы, статистика
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