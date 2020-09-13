За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19
В России за последние сутки в стране умерли 94 человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в следующих регионах:
- Москва (4982);
- Санкт-Петербург (2650);
- Московская область (1244);
- Свердловская область (522);
- Дагестан (523).
Более 500 умерших зарегистрировано в Красноярском крае и Нижегородской области.
Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, умерли 18 578 человек.