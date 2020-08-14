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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Мазепин призвал создать комитет спасения Белоруссии, уйдут ли российские компании с зарубежных бирж, отказ США от сотрудничества по вакцине, МИД предложил возвращать россиян домой за деньги; главные новости — в обзоре РБК

Мазепин призвал создать комитет спасения Белоруссии

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени возглавляемого им же российско-белорусского делового совета выступил с призывом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам, а также к руководству России. Выход из ситуации в стране он видит через переговоры власти с оппонентами.

  • От лица российского и белорусского бизнеса совет призвал Лукашенко «признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности». Мазепин также призвал белорусские власти остановить кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан.
  • «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.
  • В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне начатого Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию. На Мосбирже считают, что это может привести к их уходу с иностранных бирж. Однако эксперты с таким прогнозом не согласны.

  • Для пополнения бюджета Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала. Пересматриваются соглашения со странами, где условия позволяют снизить ставки налога на дивиденды со стандартных 15 до 5 или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%. Поднять налоги согласились Кипр, Мальта и Люксембург, Нидерланды рассматривают уведомление. Российское правительство также предложило поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг.
  • В такой ситуации российским компаниям становится менее выгодно иметь холдинговые структуры за рубежом, считает управляющий директор Московской биржи по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко. По ее словам, смена корпоративной прописки позволяет осуществить полную «миграцию» компании в Россию — сменить налоговое резидентство и страну регистрации.
  • Однако партнер КПМГ Анна Воронкова полагает, что объективных налоговых причин для ухода российских компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений все же нет, поскольку «большинство публичных холдинговых компаний с российскими активами выполняют эти условия и пересмотр налоговых соглашений не создаст для них никаких дополнительных ограничений».

США отказались сотрудничать с Москвой в разработке вакцины

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Собеседники CNN в американской администрации объясняют отказ от сотрудничества неверием в эффективность российской вакцины от COVID-19 и ее неготовностью к испытаниям на людях. В Москве скепсис американцев объясняют общим уровнем недоверия между обеими сторонами.

  • «Между двумя странами существует недоверие. И мы думаем, что именно этим объясняется нежелание американцев принимать российские технологии», — заявил источник CNN в Москве. А собеседник телекомпании в США отметил, что вакцина была испытана на малом числе добровольцев, а потому невозможно пока утверждать, насколько она будет эффективной после начала массовых прививок.
  • Бывший сотрудник американской администрации объяснил регистрацию вакцины в России стремлением снизить общественное давление на власти на фоне множества заболевших. В то же время источник CNN в российском правительстве заявил, что «если наша вакцина действительно окажется самой эффективной, то сами же американцы зададутся вопросом, почему политика помешала ее применению в их стране».
  • Вместе с тем большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. Из более чем 3 тыс. участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%. Среди причин недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. А 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.

В МИДе решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

В МИД России намерены пересмотреть действующее законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа. Так,. помощь предлагается предоставлять не только при наличии угрозы жизни, но и в заявительном порядке, а кроме того, обязать граждан ее оплатить.

  • Сейчас закон предполагает, что возвращать граждан на родину необходимо в исключительных случаях, то есть когда существует угроза их жизни. Однако в МИДе указывают, что зачастую весьма затруднительно понять, действительно ли случай исключительный, и это приводит к отказам в предоставлении помощи.
  • Поэтому во внешнеполитическом ведомстве предлагают гарантировать возврат граждан на родину при условии возврата расходов в бюджет в течение трех месяцев. Подтверждающий оплату документ нужно будет отправить в МИД по почте. «Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отметили в ведомстве.
  • В Ассоциации юристов России отметили, что новые правила направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами. В качества примера там привели Великобританию и Канаду, которые своим гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию, выдавали экстренные кредиты. А в Германии, например, безвозмездную финансовую поддержку получали лишь оставшиеся за границей студенты.
Автор: Сергей Саркисян
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