Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Мазепин призвал создать комитет спасения Белоруссии, уйдут ли российские компании с зарубежных бирж, отказ США от сотрудничества по вакцине, МИД предложил возвращать россиян домой за деньги; главные новости — в обзоре РБК

Мазепин призвал создать комитет спасения Белоруссии

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени возглавляемого им же российско-белорусского делового совета выступил с призывом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам, а также к руководству России. Выход из ситуации в стране он видит через переговоры власти с оппонентами.

От лица российского и белорусского бизнеса совет призвал Лукашенко «признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности». Мазепин также призвал белорусские власти остановить кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан.

«Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.

В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

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