Что случилось за день. Главные новости РБК

В России все больше заболеваний коронавирусной инфекцией, Путин о высоких зарплатах топ-менеджеров, мошенничество с ипотекой для многодетных, новый орган по урегулированию конфликта на Украине — главные новости в обзоре РБК

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в стране зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 45.

Пять новых зараженных обнаружены в Москве; три — в Санкт-Петербурге; по одному — в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. В последние две недели они посещали страны Европы, где бушует эпидемия.

По данным московских властей, больше 13 тыс. человек, прибывших из-за границы, сообщили о своей двухнедельной самоизоляции. Однако это лишь небольшая часть тех, кто на самом деле недавно вернулся из Европы. Вице-мэр Анастасия Ракова призвала их минимизировать контакты с пожилыми людьми: они переносят болезнь особенно тяжело.

Между тем Росстат зафиксировал в Москве рост заболеваемости пневмонией (воспаление легких) в январе на 37% по сравнению с январем 2019 года — 6921 случай против 5058. Всех заболевших проверяют на коронавирус, поскольку обе болезни практически одинаково развиваются.

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

В очередной серии интервью ТАСС Владимир Путин поделился мнением, почему у глав российских госкомпаний непомерно большие зарплаты.