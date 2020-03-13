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Что случилось за день. Главные новости РБК

В России все больше заболеваний коронавирусной инфекцией, Путин о высоких зарплатах топ-менеджеров, мошенничество с ипотекой для многодетных, новый орган по урегулированию конфликта на Украине — главные новости в обзоре РБК

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в стране зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 45.

  • Пять новых зараженных обнаружены в Москве; три — в Санкт-Петербурге; по одному — в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. В последние две недели они посещали страны Европы, где бушует эпидемия.
  • По данным московских властей, больше 13 тыс. человек, прибывших из-за границы, сообщили о своей двухнедельной самоизоляции. Однако это лишь небольшая часть тех, кто на самом деле недавно вернулся из Европы. Вице-мэр Анастасия Ракова призвала их минимизировать контакты с пожилыми людьми: они переносят болезнь особенно тяжело.
  • Между тем Росстат зафиксировал в Москве рост заболеваемости пневмонией (воспаление легких) в январе на 37% по сравнению с январем 2019 года — 6921 случай против 5058. Всех заболевших проверяют на коронавирус, поскольку обе болезни практически одинаково развиваются.

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

В очередной серии интервью ТАСС Владимир Путин поделился мнением, почему у глав российских госкомпаний непомерно большие зарплаты.

  • «Меня самого это коробит, честно вам скажу», — сказал президент. Он объяснил, что это происходит из-за того, что компании «нанимают большое количество иностранных специалистов», которым необходимо платить зарплату, адекватную рыночной. «Они как начальники должны получать больше», — сказал президент.
  • Во время прямой линии в июне 2019 года президент отмечал, что резко снизить зарплату министрам и топ-менеджерам нельзя. Он пояснял, что это может привести к оттоку квалифицированных кадров.


«Дом.РФ» нашел схемы при получении ₽450 тыс. на ипотеку для многодетных

«Дом.РФ» обнаружил, что сотни заявлений, поданных по программе, которая помогает многодетным семьям гасить ипотеку, могут быть «недобросовестными». О своих опасениях госкомпания, которая одновременно является оператором программы, сообщила в ЦБ.

  • Речь идет о стартовавшей 25 сентября программе, которая действует для семей, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок. Таким семьям государство выделяет 450 тыс. руб. на погашение кредита.
  • В качестве примера «недобросовестных» действий «Дом.РФ» упоминает случай с кредитно-потребительским кооперативом (КПК) «Финансинвест Фэмили», который выдал клиенту заем на 150 тыс. руб. на 280 месяцев под 17% годовых, причем условия договора подразумевали единовременную уплату всей суммы процентов (301 тыс. руб.) по истечении 90 дней пользования деньгами.
  • Госкомпания попросила ЦБ проверить деятельность 87 КПК, выдававших займы в среднем на 450 тыс. руб. Сама она не может отказать в господдержке, поскольку кооперативы соблюдают все формальности.
  • «Дом.РФ» следует обращаться в правоохранительные органы, если госкомпания видит мошеннические схемы при подаче заявки, заявили в Минфине. Из ЦБ пока реакции не последовало.

Киев объявил о создании нового органа для консультаций с ЛНР и ДНР

В минской Трехсторонней контактной группе появится новый совещательный орган — консультативный совет. Он будет создан в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

  • В совет войдут представители Украины, ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ, Германии, Франции и России.
  • Окончательное решение по формированию нового органа может быть принято 25 марта, когда состоится следующая встреча в рамках ТКГ.
  • Появление нового механизма урегулирования конфликта ранее на этой неделе анонсировал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, стороны решили создать площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), а также Киева и Донбасса.
Автор: Сергей Витько
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