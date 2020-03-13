Что случилось за день. Главные новости РБК

- «Меня самого это коробит, честно вам скажу», — сказал президент. Он объяснил, что это происходит из-за того, что компании «нанимают большое количество иностранных специалистов», которым необходимо платить зарплату, адекватную рыночной. «Они как начальники должны получать больше», — сказал президент.
- Во время прямой линии в июне 2019 года президент отмечал, что резко снизить зарплату министрам и топ-менеджерам нельзя. Он пояснял, что это может привести к оттоку квалифицированных кадров.
«Дом.РФ» нашел схемы при получении ₽450 тыс. на ипотеку для многодетных
«Дом.РФ» обнаружил, что сотни заявлений, поданных по программе, которая помогает многодетным семьям гасить ипотеку, могут быть «недобросовестными». О своих опасениях госкомпания, которая одновременно является оператором программы, сообщила в ЦБ.
- Речь идет о стартовавшей 25 сентября программе, которая действует для семей, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок. Таким семьям государство выделяет 450 тыс. руб. на погашение кредита.
- В качестве примера «недобросовестных» действий «Дом.РФ» упоминает случай с кредитно-потребительским кооперативом (КПК) «Финансинвест Фэмили», который выдал клиенту заем на 150 тыс. руб. на 280 месяцев под 17% годовых, причем условия договора подразумевали единовременную уплату всей суммы процентов (301 тыс. руб.) по истечении 90 дней пользования деньгами.
- Госкомпания попросила ЦБ проверить деятельность 87 КПК, выдававших займы в среднем на 450 тыс. руб. Сама она не может отказать в господдержке, поскольку кооперативы соблюдают все формальности.
- «Дом.РФ» следует обращаться в правоохранительные органы, если госкомпания видит мошеннические схемы при подаче заявки, заявили в Минфине. Из ЦБ пока реакции не последовало.
Киев объявил о создании нового органа для консультаций с ЛНР и ДНР
В минской Трехсторонней контактной группе появится новый совещательный орган — консультативный совет. Он будет создан в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
- В совет войдут представители Украины, ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ, Германии, Франции и России.
- Окончательное решение по формированию нового органа может быть принято 25 марта, когда состоится следующая встреча в рамках ТКГ.
- Появление нового механизма урегулирования конфликта ранее на этой неделе анонсировал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, стороны решили создать площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), а также Киева и Донбасса.