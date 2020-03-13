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Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Высокие зарплаты глав госкомпаний вызваны тем, что предприятия вынуждены нанимать большое число иностранных специалистов, платить которым нужно по тарифам международного, а не российского рынка, заявил президент
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Меня самого это коробит, честно вам скажу», — сказал Путин.

Однако он отметил, что ситуация сложнее, чем кажется. По словам Путина, он обсудил этот вопрос с руководством компаний, и они объяснили ему, что «нанимают большое количество иностранных специалистов», которые эффективно работают и «чего-то стоят на международном рынке труда». Поэтому, отметил президент, госкорпорации «вынуждены платить им зарплату», адекватную рыночной. «Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — указал Путин.

Аналогичная ситуация произошла с летчиками гражданской авиации, пояснил глава государства. Когда российские компании вынуждены были брать на работу зарубежных пилотов, которые умели управлять «европейскими машинами», им повысили зарплату под «европейские и американские стандарты». С тех пор военные летчики «с удовольствием» занимают кресло второго пилота, так как в армии зарплаты стали меньше, чем в гражданской авиации, отметил Путин.

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Во время «Прямой линии» в июне 2019 года президент отмечал, что резко снизить зарплату министрам и топ-менеджерам нельзя. Он пояснял, что это может привести к оттоку квалифицированных кадров. В июле того же года депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий руководителям госкомпаний, корпораций, бухгалтерам внебюджетных фондов, а также их заместителям и чиновникам получать среднемесячную зарплату выше президентской, сообщали «РИА Новости». В пояснительной записке к документу отмечалось, что разница в окладах руководителей и сотрудников компаний не должна превышать восьми раз.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, госкомпании, зарплаты
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