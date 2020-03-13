«Дом.РФ» нашел «схемы» при получении ₽450 тыс. на ипотеку для многодетных

Оператор программы по софинансированию ипотеки для многодетных семей считает, что сотни заявлений на господдержку могут быть «недобросовестными». Отказать в их одобрении закон не позволяет, но депутаты готовы «перекрыть лазейку»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Более тысячи заявлений на вычет 450 тыс. руб. по ипотеке для многодетных семей могли быть поданы с целью «недобросовестного» получения государственной поддержки, сообщил институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» в письме в Банк России, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Речь идет о программе, анонсированной президентом Владимиром Путиным в феврале 2019 года. Она стартовала 25 сентября и действует для семей, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок. Таким семьям государство выделяет 450 тыс. руб. на погашение тела долга или процентов.

Оператором программы является «Дом.РФ», он принимает заявления от кредиторов на погашение 450 тыс. руб. по ипотечному займу и, если собраны все необходимые документы, выделяет собственные средства. Затраты «Дом.РФ» компенсируются из бюджета. Программа оказалась востребованной: на 15 января «Дом.РФ» одобрил 28,5 тыс. заявлений от многодетных семей и выплатил средства в 93% случаев (12,15 млрд руб.).

К господдержке подключились кооперативы

На 6 февраля «Дом.РФ» получил уже более 43 тыс. заявлений от кредиторов на погашение части ипотечных займов. В постановлении правительства, которым регулируется действие программы, нет требований к кредитору, самим заемщикам нужно предоставить, помимо прочего, кредитный договор и документ о приобретении недвижимости.