«Дом.РФ» нашел «схемы» при получении ₽450 тыс. на ипотеку для многодетных

Как следует из письма «Дом.РФ» в Центральный банк, в программе участвуют кредитно-потребительские кооперативы (КПК), от них поступило 1189 заявлений. 522 заявления от КПК на 233 млн руб. одобрено. 1007 заявлений кооперативов касаются договоров займа со своими клиентами, заключенных в период с 25 сентября, то есть после старта госпрограммы, а в 500 заявлениях размер выданного займа равен 450 тыс. руб.
В письме ЦБ «Дом.РФ» упоминает случай с КПК «Финансинвест Фэмили», которая выдала клиенту заем на 150 тыс. руб. на 280 месяцев под 17% годовых. Причем условия договора подразумевали единовременную уплату всей суммы процентов (301 тыс. руб.) по истечении 90 дней пользования деньгами. РБК не удалось связаться с «Финансинвест Фэмили».
«В рассматриваемых случаях присутствуют признаки совершения КПК недобросовестных действий по получению средств господдержки», — отмечается в письме. «Дом.РФ» попросил ЦБ проверить деятельность 87 КПК, выдававших займы в среднем на 450 тыс. руб. В письме в Минфин, направленном 11 февраля (РБК также ознакомился с ним), «Дом.РФ» указывает, что получены уже 1276 заявлений от КПК и удовлетворены 636 на 285 млн руб. Там же говорится, что КПК «соблюдают требования, установленные условиями реализации программы», в связи с этим «возможности для принятия отрицательных решений отсутствуют».
По документам КПК обеспечивают «полное соответствие требованиям постановления», а «прямого запрета, ограничения в части кредитора нет, поэтому «Дом.РФ» не может не выплатить 450 тыс. руб., если документально все подтверждено», сказал РБК источник на финансовом рынке. В случае ошибок через несколько дней после отказа в перечислении средств эти же документы возвращаются с устраненными замечаниями, добавляет он. По его словам, «в таких сделках договоры ипотечного займа заключаются на приобретение земельных участков». «Дом.РФ» попросил Минфин разъяснить «возможность принятия отрицательных решений по заявлениям КПК о выплате средств господдержки», говорится в письме.
«Дом.РФ» руководствуется законодательными нормами при перечислении кредитным организациям средств господдержки, которые получают граждане. Задача компании — обеспечить обязательное получение в полном объеме мер господдержки гражданами, имеющими право на нее. Если же «Дом.РФ» видит, что при подаче заявки кредитной организацией присутствуют мошеннические схемы, то необходимо обратиться в правоохранительные органы», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.
РБК направил запросы в саморегулируемые организации на рынке КПК — НОКК и «Кооперативные финансы». В пресс-службе ЦБ отказались от комментариев, «Дом.РФ» не ответил на запрос.
Фиктивные договоры или работа на селе
«Если будет установлено, что кредитные организации в действительности не гасят эти ипотечные кредиты, тогда можно говорить о том, что они каким-то образом пользуются фактически бюджетными средствами, что может квалифицироваться как мошенничество», — считает адвокат PB Legal по уголовным делам Анна Глущенко.
«Подобные истории разыгрывают с материнским капиталом, когда заемщики заключают фиктивные договоры по покупке квартиры в ипотеку. Затем государство выделяет материнский капитал, а заемщик якобы рассчитывается. Это классическое мошенничество», — сказал РБК партнер адвокатской фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Даже если заемщик не знал, что подписывает договор купли-продажи жилья или заключает кредитный договор, ответственность на него тоже распространяется, поскольку предполагается, что человек должен читать и осознавать, что он подписывает», — добавил он.
«Мы оставили КПК возможность [участвовать], так как они работали на селе в основном и поддерживали индивидуальное жилищное строительство, но если это так, то мы перекроем лазейку», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Постановление изначально было подготовлено лояльно к кредиторам, так как в регионах большая часть программ организуется с участием фондов и всевозможных некредитных организаций», — добавил источник РБК на финансовом рынке.