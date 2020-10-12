Керимовы нашли $1 млрд, сделка США и России по СНВ. Главные новости РБК

После встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО двоих из них выпустили; Керимов взял миллиардный кредит; СМИ узнали о плане Трампа форсировать переговоры по СНВ; основные события — в обзоре РБК

Двух участником встречи оппозиционеров с Лукашенко в СИЗО выпустили на свободу

Меру пресечения изменили бывшему координатору штаба Виктора Бабарико бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу. Сам Бабарико остался в СИЗО.