Керимовы нашли $1 млрд, сделка США и России по СНВ. Главные новости РБК
После встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО двоих из них выпустили; Керимов взял миллиардный кредит; СМИ узнали о плане Трампа форсировать переговоры по СНВ; основные события — в обзоре РБК
Двух участником встречи оппозиционеров с Лукашенко в СИЗО выпустили на свободу
Меру пресечения изменили бывшему координатору штаба Виктора Бабарико бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу. Сам Бабарико остался в СИЗО.
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными членами белорусской оппозиции прошла в субботу, 10 октября, в СИЗО КГБ. На ней присутствовали в том числе бывший глава Белгазпромбанка и считавшийся главным соперником Лукашенко на выборах президента Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова, Юрий Воскресенский.
По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.
На встрече отсутствовала одна из лидеров уличных протестов и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова, которую содержат в тюрьме в Жодино, а не в СИЗО КГБ Белоруссии.
В воскресенье, 11 октября, правоохранительные органы разогнали акции протеста под названием «Марш гордости», по данным правозащитников, задержаны около 600 человек.
Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса»
Кредит получила структура Саида Керимова — сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — под залог 7,74% золотодобывающей компании «Полюс».
Саид Керимов владеет холдинговой компанией Polyus Gold International Limited (PGIL), которая зарегистрирована на Джерси и владеет 76,8% «Полюса». Кредит Сбербанка он привлек в апреле 2020 года.
Благодаря ралли цен на золото, семья Керимовых в августе впервые возглавила российский рейтинг Forbes, обойдя крупнейшего совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. С начала года золото подорожало на треть — с $1521 почти до $2000 за унцию, а акции «Полюс» — почти в два с половиной раза.
C учетом дивидендов и сокращения уставного капитала PGIL в 2020 году Керимовы могли консолидировать $3 млрд для вложений в другие активы, подешевевших во время пандемии.
СМИ узнали о сроках заключения ядерной сделки между США и Россией
Президент США Дональд Трамп намерен договориться с президентом России Владимиром Путиным по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) до намеченных на 3 ноября президентских выборов, сообщило издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров Москвы и Вашингтона.
Договор между Россией и США о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году сроком на десять лет, его действие истекает в феврале 2021 года.
По версии издания, планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выборов стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.
Москва была готова продлить договор на нынешних условиях, однако не согласна с новыми предложениями Вашингтона: включить в него Китай и распространить соглашение на все ядерные боеголовки.
Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
В ведомстве считают, что остановка роста ежедневных заражений и выход на плато может состояться в течение последующих 10-20 дней. Уровень плато составит около 17-18 тыс. новых заболевших в день.
По мнению заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, к тому времени скажется эффект ограничительных мер, введенных в конце сентября — начале октября.
Выходу на плато поспособствуют перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами, но негативное влияние может оказать резкое похолодание, считает Пшеничная.
Специалист предположила, что в дальнейшем число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не должно превысить 17-18 тыс. «Но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — добавила она.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом