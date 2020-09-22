Абрамович с партнерами полностью продали доли в золотодобывающей компании

Сколько заработали Абрамович и его партнеры
Абрамович с партнерами приобрели 40% Highland Gold в декабре 2007 года за $400 млн. Тогда компания занимала четвертое место по добыче золота в России, добывая около 4,7 т золота. Цены на этот металл были на уровне $800 за унцию. По итогам первого полугодия 2020 года компания оказалась на восьмом месте с годовым объемом добычи примерно 8,4 т.
Компанию продали на пике цен на золото, которые с тех пор откатились до уровня $1,9 тыс. за унцию, заметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению, HGM оценена для сделки очень высоко ($1,4 млрд за 100%), поэтому можно только похвалить продавцов, которые смогли реализовать свои пакеты на таких привлекательных условиях. Худалов подсчитал, что за 13 лет Абрамович с партнерами заработали 40%, что соответствует доходности 3% годовых в долларах. «Это неплохо, особенно в рублевом пересчете», — резюмировал эксперт.
В сообщении HGM указывалось, что независимые члены совета директоров компании признали условия сделки «справедливыми и разумными» и намерены рекомендовать миноритариям принять оферту Fortiana о выкупе их акций на тех же условиях, что и у крупнейших владельцев.
Что известно о покупателе
«Highland Gold является привлекательным активом с низкими производственными издержками, высокой производительностью, а также опытной и эффективной командой менеджмента», — заявил Свиблов в конце июля. Он тогда отмечал, что компания обладает широким спектром возможностей для дальнейшего развития портфеля проектов, а также монетизации своей богатой ресурсной базы для увеличения акционерной стоимости. Fortiana привлекла в ВТБ средства на выкуп 40% HGM и дальнейшую консолидацию миноритарных пакетов компании.
Первой инвестицией Свиблова в золото стало приобретение доли 4,6% в Petropavlovsk в октябре 2019 года. Менее чем через год он продал на Лондонской бирже большую часть пакета (4,1%) в компании за $58 млн, что втрое выше стоимости покупки. Это произошло благодаря росту стоимости золота и котировок компании — за это время они подорожали с 9,77 пенса до 31 пенса за бумагу.
В июле 2020 года компания «Восток Золото», которая также принадлежит бизнесмену, купила группу «Урюмкан» с золотыми активами в Забайкалье и нерудным проектом в Бурятии. В эту группу входят золотодобывающие рудники Дархан и Дарасун в Забайкалье, россыпные активы, а также Николаевский карьер на месторождении гранита в Бурятии. Самый крупный и привлекательный актив группы — Дарасунский рудник, который «Урюмкан» выкупил у «Южуралзолота» Константина Струкова в конце 2017 года.
Тогда представитель «Восток Золота» говорил, что активы приобретены для долгосрочного развития, на Дарасуне новый собственник планирует производить 1,5 т золота в год. Пока что на этом руднике добывается лишь 235 кг золота и 500 кг серебра, а на Дархане — еще 381 кг золота и 28 т серебра.