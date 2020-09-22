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Бизнес ,  
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Абрамович с партнерами полностью продали доли в золотодобывающей компании

Роман Абрамович с партнерами полностью вышли из золотодобывающей компании Highland Gold, доли в которой приобрели 13 лет назад. Продав бумаги на пике цен на золото, они заработали 40% на этой инвестиции
Золото GOLD $1 936,1
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и Валерий Ойф сократили до нуля свои доли в золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM) с активами в Хабаровском крае и на Чукотке. Это произошло 18 сентября, сообщила компания во вторник, 22 сентября.

Бизнесмены договорились продать 40% компании бывшему члену совета директоров группы ПИК Владиславу Свиблову более чем за $574 млн (при оценке компании в $1,43 млрд) в конце июля. Тогда стоимость фьючерсов на золото преодолела отметку $1941,9 за тройскую унцию — это максимум с 2011 года. В начале августа цена на золото в некоторые торговые дни даже превышала $2 тыс. за унцию, но уже к середине месяца тренд изменился. Фьючерсы на золото с поставками в августе подешевели до $1871,6 за унцию.

Абрамович с партнерами продаст долю в золотодобывающем активе за £437 млн
Бизнес
Роман Абрамович

Сделка проводилась в два этапа. Сначала компания Fortiana Свиблова получила 23,95% Highland Gold, оставшиеся акции (около 16%) она выкупила у Абрамовича и его партнеров только теперь, после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы. Fortiana также направила обязательную оферту миноритарным акционерам HGM (совокупно они владеют около 60% компании), она истекает 20 октября.

Миноритарии смогут продать свои акции по той же цене, что и Абрамович с партнерами, — по £3 за ценную бумагу ($3,94). Во вторник, 22 сентября, одна акция HGM на Лондонcкой бирже стоила чуть меньше — £2,984.

Сколько заработали Абрамович и его партнеры

Абрамович с партнерами приобрели 40% Highland Gold в декабре 2007 года за $400 млн. Тогда компания занимала четвертое место по добыче золота в России, добывая около 4,7 т золота. Цены на этот металл были на уровне $800 за унцию. По итогам первого полугодия 2020 года компания оказалась на восьмом месте с годовым объемом добычи примерно 8,4 т.

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Компанию продали на пике цен на золото, которые с тех пор откатились до уровня $1,9 тыс. за унцию, заметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению, HGM оценена для сделки очень высоко ($1,4 млрд за 100%), поэтому можно только похвалить продавцов, которые смогли реализовать свои пакеты на таких привлекательных условиях. Худалов подсчитал, что за 13 лет Абрамович с партнерами заработали 40%, что соответствует доходности 3% годовых в долларах. «Это неплохо, особенно в рублевом пересчете», — резюмировал эксперт.

В сообщении HGM указывалось, что независимые члены совета директоров компании признали условия сделки «справедливыми и разумными» и намерены рекомендовать миноритариям принять оферту Fortiana о выкупе их акций на тех же условиях, что и у крупнейших владельцев.

Что известно о покупателе

«Highland Gold является привлекательным активом с низкими производственными издержками, высокой производительностью, а также опытной и эффективной командой менеджмента», — заявил Свиблов в конце июля. Он тогда отмечал, что компания обладает широким спектром возможностей для дальнейшего развития портфеля проектов, а также монетизации своей богатой ресурсной базы для увеличения акционерной стоимости. Fortiana привлекла в ВТБ средства на выкуп 40% HGM и дальнейшую консолидацию миноритарных пакетов компании.

Первой инвестицией Свиблова в золото стало приобретение доли 4,6% в Petropavlovsk в октябре 2019 года. Менее чем через год он продал на Лондонской бирже большую часть пакета (4,1%) в компании за $58 млн, что втрое выше стоимости покупки. Это произошло благодаря росту стоимости золота и котировок компании — за это время они подорожали с 9,77 пенса до 31 пенса за бумагу.

В июле 2020 года компания «Восток Золото», которая также принадлежит бизнесмену, купила группу «Урюмкан» с золотыми активами в Забайкалье и нерудным проектом в Бурятии. В эту группу входят золотодобывающие рудники Дархан и Дарасун в Забайкалье, россыпные активы, а также Николаевский карьер на месторождении гранита в Бурятии. Самый крупный и привлекательный актив группы — Дарасунский рудник, который «Урюмкан» выкупил у «Южуралзолота» Константина Струкова в конце 2017 года.

Тогда представитель «Восток Золота» говорил, что активы приобретены для долгосрочного развития, на Дарасуне новый собственник планирует производить 1,5 т золота в год. Пока что на этом руднике добывается лишь 235 кг золота и 500 кг серебра, а на Дархане — еще 381 кг золота и 28 т серебра.

Автор
Светлана Бурмистрова
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Абрамович с партнерами продаст долю в золотодобывающем активе за £437 млн
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