Абрамович с партнерами полностью продали доли в золотодобывающей компании

Роман Абрамович с партнерами полностью вышли из золотодобывающей компании Highland Gold, доли в которой приобрели 13 лет назад. Продав бумаги на пике цен на золото, они заработали 40% на этой инвестиции

Роман Абрамович (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и Валерий Ойф сократили до нуля свои доли в золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM) с активами в Хабаровском крае и на Чукотке. Это произошло 18 сентября, сообщила компания во вторник, 22 сентября.

Бизнесмены договорились продать 40% компании бывшему члену совета директоров группы ПИК Владиславу Свиблову более чем за $574 млн (при оценке компании в $1,43 млрд) в конце июля. Тогда стоимость фьючерсов на золото преодолела отметку $1941,9 за тройскую унцию — это максимум с 2011 года. В начале августа цена на золото в некоторые торговые дни даже превышала $2 тыс. за унцию, но уже к середине месяца тренд изменился. Фьючерсы на золото с поставками в августе подешевели до $1871,6 за унцию.

Сделка проводилась в два этапа. Сначала компания Fortiana Свиблова получила 23,95% Highland Gold, оставшиеся акции (около 16%) она выкупила у Абрамовича и его партнеров только теперь, после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы. Fortiana также направила обязательную оферту миноритарным акционерам HGM (совокупно они владеют около 60% компании), она истекает 20 октября.

Миноритарии смогут продать свои акции по той же цене, что и Абрамович с партнерами, — по £3 за ценную бумагу ($3,94). Во вторник, 22 сентября, одна акция HGM на Лондонcкой бирже стоила чуть меньше — £2,984.