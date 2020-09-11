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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Когда в России транспорт станет бесплатным, кто возглавит «морскую» госкорпорацию, извинения Путина за пост Захаровой, введут ли обязательную вакцинацию для выезда за рубеж; главные новости — в обзоре РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет, считают в Минтрансе. Но взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.

  • Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.
  • В мировой практике встречается и бесплатный проезд в общественном транспорте (в 2018 году ввела Эстония, в феврале 2020 года — Люксембург), и механизм «пользователь платит» (например, в Лондоне платный въезд в центральную часть города). Но гендиректор «ВТБ-лизинга» Дмитрий Ивантер считает сомнительным с экономической точки зрения введение бесплатного проезда в общественном транспорте в России. Если сделать общественный транспорт бесплатным, основная нагрузка ляжет на бюджеты и будет распределена среди всех налогоплательщиков поровну, добавляет эксперт.
  • Сам механизм «пользователь платит» уже возможен с точки зрения законодательства, говорит юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но вводить плату за проезд местные власти не могут, поскольку закон предусматривает необходимость наличия альтернативных бесплатных дорог, также подчеркивает он.

В правительстве назвали кандидата в главы новой «морской» корпорации

Топ-менеджер Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и выходец из Минпромторга Леонид Стругов рассматривается в качестве кандидата на пост главы Корпорации морского приборостроения, сообщили в правительстве. Корпорация создана в апреле, ее оборот — около ₽30 млрд.

  • Указ о создании Корпорации морского приборостроения президент Владимир Путин подписал 1 апреля. В уставный капитал госкорпорации войдут 100% минус одна акция четырех концернов. Это московский производитель боевых систем для ВМФ «Моринформсистема-Агат» и три петербургских предприятия: НПО «Аврора», концерн «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». Их суммарная выручка по РСБУ по итогам 2018 года составила около 30 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.
  • Работают предприятия преимущественно в интересах ОПК. Необходимость объединения концернов в корпорацию вице-премьер Юрий Борисов объяснил «синергией», так как в рамках корпорации «всегда можно проводить вменяемую техническую политику, связанную с унификацией технических предприятий, стандартизацией».
  • Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ВМФ Илья Крамник напомнил, что в России еще с советских времен не было единой структуры, которая обеспечивала бы единую техническую политику и унификацию разработок в части морского приборостроения. По его словам, еще не понятно, как такое решение будет реализовано, поскольку опыт создания таких холдингов в России не всегда положительный. В качестве отрицательного примера он привел опыт той же ОСК, где работает Леонид Стругов.

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом.

  • «Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. При том что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой. — РБК)», — сказал Вучич. Реакция российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился за «неосмотрительный пост».
  • Вучич посетил Белый дом на прошлой неделе. Он подписал соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово. Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала его визит, прикрепив к посту два изображения. Первое — это фотография со встречи в Белом доме, где Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета, а Трамп — за столом напротив. Второе — кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу» в исполнении Шэрон Стоун. «Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2», — написала Захарова.
  • Захарова за пост извинилась. «Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — объяснила она. После скандала с постом Захаровой Лавров и Вучич провели телефонные переговоры, и после личного вмешательства главы российского МИДа в Белграде конфликт посчитали исчерпанным. Затем Вучич созвонился с Путиным.

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта.

  • По словам Глаголева, ПЦР-тесты и тесты на антитела гарантируют отсутствие заболевания у пациентов на достаточно ограниченный период времени, поэтому более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительных свидетельств о перенесенном заболевании.
  • Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предположил, что на стоимость туров такая мера повлиять не должна, поскольку для большей части населения прививка от COVID-19 будет бесплатной. По его мнению, даже если кому-то придется платить за нее, то это вряд ли станет веской причиной отказываться от путешествия.
  • Сейчас разные страны устанавливают свои правила для въезжающих. Так, Великобритания требует от граждан России обязательного карантина, Греция обязывает иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну. Власти Турции обязывают при въезде предоставлять в аэропорту бумагу, в которой указано в том числе и место проживания на территории страны.
Автор: Сергей Саркисян
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