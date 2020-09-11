Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет, считают в Минтрансе. Но взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

В мировой практике встречается и бесплатный проезд в общественном транспорте (в 2018 году ввела Эстония, в феврале 2020 года — Люксембург), и механизм «пользователь платит» (например, в Лондоне платный въезд в центральную часть города). Но гендиректор «ВТБ-лизинга» Дмитрий Ивантер считает сомнительным с экономической точки зрения введение бесплатного проезда в общественном транспорте в России. Если сделать общественный транспорт бесплатным, основная нагрузка ляжет на бюджеты и будет распределена среди всех налогоплательщиков поровну, добавляет эксперт.

Сам механизм «пользователь платит» уже возможен с точки зрения законодательства, говорит юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но вводить плату за проезд местные власти не могут, поскольку закон предусматривает необходимость наличия альтернативных бесплатных дорог, также подчеркивает он.

В правительстве назвали кандидата в главы новой «морской» корпорации

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