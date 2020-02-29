Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

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Люксембург стал первой страной в мире, которая сделала общественный транспорт бесплатным. Об этом сообщает издание 5minutes со ссылкой на правительство страны.

Первоначально бесплатный транспорт планировали запустить с воскресенья, 1 марта, однако в итоге плату отменили с 29 февраля. Издание отмечает, что теперь для проезда на поездах, трамваях и автобусах не нужны билеты, однако стоит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На трамвайной линии уже убрали автоматы по продаже проездных.

5minutes пишет, что средства за неиспользованные билеты не будут возвращать. Платным останется только проезд первого класса, уточняет издание.

Министр мобильности Люксембурга Франсуа Бауш отметил, что работа бесплатного общественного транспорта будет финансироваться за счет налогов, передает Delano. Он заявил, что ожидает улучшения качества обслуживания пассажиров, так как сотрудники транспортной сферы смогут сосредоточиться на других аспектах своей работы вместо контроля билетов.

По словам Бауша, инвестиции в общественный транспорт составляют €660 на человека в год, что является самым высоким показателем в Европе. Он отметил, что к 2030 году власти планируют иметь полностью электрифицированный парк автобусов.