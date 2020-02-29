Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Минздрав обновил рекомендации по выявлению коронавируса Общество, 19:44 СМИ узнали о заявлении Гончарука об отставке из-за критики Коломойского Политика, 19:13 Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом Общество, 19:06 «Зенит» и «Локомотив» играют в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 «Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ Спорт, 18:43 Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве Спорт, 18:23 Биатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате Европы Спорт, 18:18 Главреда RTVi Пивоварова не пустили на Украину Общество, 17:48 Пять основных стратегий инвестирования в жилую недвижимость Quote, 17:14 В Катаре выявили первый случай заражения новым коронавирусом Общество, 17:11 Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти Спорт, 17:11 В Совфеде ответили на призыв Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии Политика, 17:03 Baza опубликовала показания экс-замначальника УВД из дела Голунова Общество, 16:53 Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:53 
Общество ,  
0 

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Фото: Oliver Dietze / dpa / Global Look Press

Люксембург стал первой страной в мире, которая сделала общественный транспорт бесплатным. Об этом сообщает издание 5minutes со ссылкой на правительство страны.

Первоначально бесплатный транспорт планировали запустить с воскресенья, 1 марта, однако в итоге плату отменили с 29 февраля. Издание отмечает, что теперь для проезда на поездах, трамваях и автобусах не нужны билеты, однако стоит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На трамвайной линии уже убрали автоматы по продаже проездных.

5minutes пишет, что средства за неиспользованные билеты не будут возвращать. Платным останется только проезд первого класса, уточняет издание.

Министр мобильности Люксембурга Франсуа Бауш отметил, что работа бесплатного общественного транспорта будет финансироваться за счет налогов, передает Delano. Он заявил, что ожидает улучшения качества обслуживания пассажиров, так как сотрудники транспортной сферы смогут сосредоточиться на других аспектах своей работы вместо контроля билетов.

По словам Бауша, инвестиции в общественный транспорт составляют €660 на человека в год, что является самым высоким показателем в Европе. Он отметил, что к 2030 году власти планируют иметь полностью электрифицированный парк автобусов.

Le Parisien пишет, что бесплатный общественный транспорт сэкономит для 40% семей по €100 в год. По данным властей, годовая выручка от продажи билетов составляет €41 млн.

Теги: Люксембург, общественный транспорт
Материалы по теме
В Новый год проезд на московском транспорте будет бесплатным
Общество
Число вагонов в поездах на МЦД-1 пообещали увеличить досрочно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter