Загрязнение нефтью у Абрау-Дюрсо, дело против Навального. Главное за день

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 12:33
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила ₽5,9 млрд Пресс-релиз, 19:34 Карпин поблагодарил Премьер-лигу за перенос матчей ради сборной Спорт, 19:28 Тренер выигравшего два золота пловца раскрыл его планы после Олимпиады Спорт, 19:23 Примаков призвал Казахстан отреагировать на действия националистов Политика, 19:16 Вышел трейлер сериала «Кликбейт» от Netflix и создателя «Машиниста» Стиль, 19:14 ФСИН отозвала ходатайство о переводе главы «Альянса врачей» под арест Политика, 19:09 Суд арестовал экс-главу правительства Северной Осетии по делу о растрате Общество, 19:00 Игрок «Спартака» назвал смешными разговоры о победе над «Бенфикой» в ЛЧ Спорт, 18:59 СБУ обнаружила сеть подпольных криптообменников в Киеве Крипто, 18:56 Депутат Госдумы подарил $1 млн олимпийскому чемпиону Спорт, 18:51 Избирком обвинил Юнемана в изготовлении неправильных подписных листов Политика, 18:48 На рынке дивидендов межсезонье. Но в России есть пара звездных акций Инвестиции, 18:47 В федерации назвали аргумент для включения ММА в олимпийскую программу Спорт, 18:39 Третьяк назвал легендой скончавшегося вратаря Тони Эспозито Спорт, 18:19
Общество ,  
0 

Загрязнение нефтью у Абрау-Дюрсо, дело против Навального. Главное за день

Разлив нефти в Черном море, новое дело против Навального, рекорд по смертям от COVID в России повторился в четвертый раз, Минск начал «войну» с посольством США. Основные события дня — в обзоре РБК

Разлив нефти в Черном море привел к возбуждению уголовного дела

Расследовать происшествие будет Следственный комитет. Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа в районе Новороссийска. Утечка случилась во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В консорциуме сообщили, что в акваторию моря вылилось 12 куб. м нефти.

  • Ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН после обработки данных спутникового снимка заявили, что площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м. Фонд дикой природы сообщил о загрязнении около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти. Сотрудники анапского дельфинария на Большом Утрише сообщили о масляных пятнах на поверхности воды.

Video

Новое обвинение против Алексея Навального

Следственный комитет предъявил отбывающему срок оппозиционеру Алексею Навальному обвинение по еще одному уголовному делу. В ведомстве заявили, что речь идет о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).

  • В вину Навальному ставится создание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России), а также руководство им. Следствие утверждает, что Навальный, директор ФБК Иван Жданов и бывший руководитель движения «Штабы Навального» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Леонид Волков организовали распространение на личных страницах и страницах фонда в соцсетях публикаций от имени ФБК, которые содержали призывы к участию в несанкционированных митингах в январе.

В России в четвертый раз выявили 799 смертей от COVID за сутки

Оперативный штаб в четвертый раз отчитался о рекордном за сутки количестве умерших после заболевания коронавирусной инфекцией — 799. Ранее такое же число умерших за сутки от COVID фигурировало в сообщениях от 16, 24 и 29 июля июля.

  • По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, более 98% госпитализированных с COVID пациентов не были привиты против коронавируса. Он также отметил, что важно как можно скорее начать лечение. «Потому что мы видим: сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения и затягивание начала лечения — это просто опасно для жизни», — пояснил министр.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Другие новости дня:

  • В центре «Вектор» заявили об отсутствии выявленного в Нью-Йорке йота-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в России. Доктор биологических наук Алексей Аграновский пояснил РБК, что с точки зрения заразности штамм йота уступает штамму дельта, распространенному в России.
  • МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить число сотрудников своего посольства до пяти человек. Минск также отозвал согласие на назначение Джули Фишер американским послом в стране.
  • Минфин предложил с 1 января начать эксперимент по продаже вин онлайн. Эксперимент проведут в трех регионах России, а дистанционно продавать разрешат только российские вина.
  • Глава Минприроды Александр Козлов провел с регионами совещание по выполнению программы раздельного сбора отходов. В ряде субъектов она оказалась под угрозой срыва, отметил министр и назвал эту ситуацию недопустимой.
  • В Германии задержали британского «агента российской разведки». Он работал в посольстве Великобритании в Германии, но информацию поставлял российским спецслужбам.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости разлив нефти Алексей Навальный коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter