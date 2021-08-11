Загрязнение нефтью у Абрау-Дюрсо, дело против Навального. Главное за день

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Разлив нефти в Черном море привел к возбуждению уголовного дела

Расследовать происшествие будет Следственный комитет. Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа в районе Новороссийска. Утечка случилась во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В консорциуме сообщили, что в акваторию моря вылилось 12 куб. м нефти.

Ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН после обработки данных спутникового снимка заявили, что площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м. Фонд дикой природы сообщил о загрязнении около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти. Сотрудники анапского дельфинария на Большом Утрише сообщили о масляных пятнах на поверхности воды.

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