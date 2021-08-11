В Германии задержали британского «агента российской разведки»

По данным прокуратуры ФРГ, установлен по крайней мере один эпизод, когда не позднее ноября 2020 года подозреваемый переслал рабочие документы представителю российской разведки в обмен на вознаграждение

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В Германии задержали британца, подозреваемого в работе на российскую разведку, сообщает Федеральная прокуратура ФРГ.

По данным ведомства, гражданин Великобритании Дэвид С. работал в британском посольстве в Германии. Установлен по крайней мере один эпизод, когда не позднее ноября 2020 года подозреваемый переслал рабочие документы представителю российской разведки в обмен на вознаграждение.

Подозреваемый в шпионаже был задержан в Потсдаме, недалеко от Берлина. На рабочем месте задержанного прошли обыски. Задержание предполагаемого шпиона стало результатом расследования, проведенного ФРГ и Великобританией.

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