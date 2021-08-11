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Эксперты оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

Фото: Mary Altaffer / AP
Фото: Mary Altaffer / AP

Предварительные данные о новом штамме COVID-19 «йота», опубликованные ранее в виде препринта исследования американских ученых из Нью-Йорка, говорят о его потенциальной опасности. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам Аграновского, с точки зрения заразности штамм «йота» уступает штамму «дельта». «Определяющее значение штамма — способность уходить от вакцин. Данные этой публикации показывают, что йота не нейтрализуется антителами к S белку в 0-10% случаев. Это немного», — считает Аграновский.

Он также отметил, что против всех штаммов вируса эффективнее всего работают вакцины, бороться в эпидемией также должны помогать меры профилактики (маски, социальная дистанция, обработка рук).

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провела исследование, согласно которому штамм «йота» чаще может стать причиной летального исхода болезни. Кроме того, ученые пришли к выводу, что новый штамм передается на 15-25% быстрее, чем другие варианты вируса.

Исследования штамма «йота» должны быть проведены и в других клиниках и затрагивать другие возрастные группы (американские ученые провели исследование среди лиц от 45 до 75 лет), заявил в разговоре с РБК начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

По словам Сапронова, пока сложно сказать, будет ли новый штамм обладать таким же потенциалом распространения, как индийский штамм «дельта». «Если в США будет проведена мощная вакцинальная кампания, им удастся удержать распространение этого вируса», — считает Сапронов. Пока, по его словам, «дельта» по-прежнему остается доминирующим в мире штаммом.

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«Вообще в мире выживают менее агрессивные возбудители, так как им не выгодно убивать своего хозяина. Поэтому доминировать будут те вирусы, которые обладают более сильным эпидемиологическим, а не клиническим потенциалом», — считает Сапронов.

Оба опрошенных РБК эксперта также отметили, что важно следить за новыми и уже известными штаммами Sars-Cov-2.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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