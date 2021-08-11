Эксперты оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

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Предварительные данные о новом штамме COVID-19 «йота», опубликованные ранее в виде препринта исследования американских ученых из Нью-Йорка, говорят о его потенциальной опасности. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам Аграновского, с точки зрения заразности штамм «йота» уступает штамму «дельта». «Определяющее значение штамма — способность уходить от вакцин. Данные этой публикации показывают, что йота не нейтрализуется антителами к S белку в 0-10% случаев. Это немного», — считает Аграновский.

Он также отметил, что против всех штаммов вируса эффективнее всего работают вакцины, бороться в эпидемией также должны помогать меры профилактики (маски, социальная дистанция, обработка рук).

Группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провела исследование, согласно которому штамм «йота» чаще может стать причиной летального исхода болезни. Кроме того, ученые пришли к выводу, что новый штамм передается на 15-25% быстрее, чем другие варианты вируса.