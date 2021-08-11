В «Векторе» заявили об отсутствии «йота»-штамма в России

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В России не регистрировали случаи заражения йота-штаммом коронавируса, который в ноябре выявили в Нью-Йорке, заявили в научном центре вирусологии «Вектор», передает ТАСС.

Там также заверили, что предпосылок к широкому распространению этого варианта в России нет. «Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки к широкому распространению варианта «йота» отсутствуют», — пояснили в «Векторе».

Ранее ученые из США заявили, что заражение йота-штаммом происходит на 15-25% быстрее, чем остальными вариантами вируса, а инфицирование им повышает смертность на 82% по сравнению с показателями для других штаммов.

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