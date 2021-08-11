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Министр назвал регионы, которые не выполняют поручение Путина по мусору

Глава Минприроды Александр Козлов провел с регионами совещание по выполнению программы раздельного сбора отходов. В ряде субъектов она оказалась под угрозой срыва, отметил министр и назвал эту ситуацию недопустимой
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Исполнение федерального проекта по твердым коммунальным отходам в ряде регионов отстает от плановых показателей, в частности Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края не достигли установленных для 2021 года показателей по организации сортировки отходов. Об этом на совещании с регионами сообщил глава Минприроды Александр Козлов, передает корреспондент РБК.

Министр напомнил, что президент Владимир Путин в своем указе поставил задачу обеспечить к 2030 году 100% сортировки отходов и снижение объемов полигонного захоронения в два раза. «Для реализации этой задачи сформирован федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов», — напомнил он.

Козлов назвал недопустимым ситуацию, когда регионы не уделяют должного внимания выполнению федерального проекта и указа президента.

Кроме того, в ряде регионов установленные плановые показатели не позволят выполнить указ в 2030 году. Среди названных министром оказались Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Костромская области и другие регионы.

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«Приведу пример Краснодарского края, где пришлось в срочном порядке разрабатывать отдельную «дорожную карту» по реализации инфраструктурных проектов в области ТКО в связи с критичностью переполняемости полигонов, недовольства граждан сложившейся ситуацией и отсутствием хода работ по строительству объектов. Там коллапс, да такой, что мне пришлось обсуждать эту ситуацию с президентом Российской Федерации», — рассказал Козлов.

«Вы хотите, чтобы в каждом регионе то же самое было? Мне кажется, это не тот уровень отношений, который мы можем себе позволить», — отметил министр.

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При этом в 43 субъектах России региональные данные о фактическом объеме и проценте сортировки, утилизации ТКО «не соотносятся с данными официальной статистической отчетности 2-ТП». 

Авторы
Людмила Подобедова Людмила Подобедова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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