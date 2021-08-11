Министр назвал регионы, которые не выполняют поручение Путина по мусору

Глава Минприроды Александр Козлов провел с регионами совещание по выполнению программы раздельного сбора отходов. В ряде субъектов она оказалась под угрозой срыва, отметил министр и назвал эту ситуацию недопустимой

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Исполнение федерального проекта по твердым коммунальным отходам в ряде регионов отстает от плановых показателей, в частности Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края не достигли установленных для 2021 года показателей по организации сортировки отходов. Об этом на совещании с регионами сообщил глава Минприроды Александр Козлов, передает корреспондент РБК.

Министр напомнил, что президент Владимир Путин в своем указе поставил задачу обеспечить к 2030 году 100% сортировки отходов и снижение объемов полигонного захоронения в два раза. «Для реализации этой задачи сформирован федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов», — напомнил он.

Козлов назвал недопустимым ситуацию, когда регионы не уделяют должного внимания выполнению федерального проекта и указа президента.

Кроме того, в ряде регионов установленные плановые показатели не позволят выполнить указ в 2030 году. Среди названных министром оказались Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Костромская области и другие регионы.