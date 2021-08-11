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В России в четвертый раз выявили 799 смертей от COVID за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние сутки в России зарегистрировали 799 смертей от коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Это четвертый раз с начала пандемии, когда суточное число летальных исходов поднимается до отметки 799 и максимум за все время распространения вируса в России. До этого 799 смертей фиксировали 16, 24 и 29 июля.

Всего в стране скончались 167 241 человек, по данным оперативного штаба.

Материал дополняется.

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