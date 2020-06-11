Что случилось за день. Главные новости РБК
Трамп узаконил санкции против Международного уголовного суда
Президент США подписал указ, согласно которому разрешается вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.
- Из указа Дональда Трампа следует, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.
- Санкции предполагают заморозку активов сотрудников МУС в юрисдикции США и запрет для них въезда на территорию страны.
- По данным The Wall Street Journal (WSJ), в Вашингтоне озабочены ростом активности России, которая пытается «манипулировать» МУС и может оказать на него «пагубное влияние».
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Власти Москвы с 25 июня запустят программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов». Она предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг. Единственное условие — нужно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.