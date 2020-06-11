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Что случилось за день. Главные новости РБК

США разрешили вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда, мэрия Москвы пообещала призы за участие в голосовании, Сбербанк покупает 2ГИС, «Норникель» восстановил хронологию ЧП; главные новости — в обзоре РБК

Трамп узаконил санкции против Международного уголовного суда

Президент США подписал указ, согласно которому разрешается вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.

  • Из указа Дональда Трампа следует, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.
  • Санкции предполагают заморозку активов сотрудников МУС в юрисдикции США и запрет для них въезда на территорию страны.
  • По данным The Wall Street Journal (WSJ), в Вашингтоне озабочены ростом активности России, которая пытается «манипулировать» МУС и может оказать на него «пагубное влияние».


Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Власти Москвы с 25 июня запустят программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов». Она предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг. Единственное условие — нужно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

  • «Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», — заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
  • Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы. В акции примут участие «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Мираторг», «Магнолия», «Снежная королева», цветочные магазины, аптеки и другие компании.
  • Получить сертификаты разного номинала (один балл будет приравнен к 1 руб.) жители столицы смогут, приняв участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Каждый проголосовавший москвич получит цифровой код, который необходимо будет в дальнейшем активировать.

Сбербанк купит сервис 2ГИС

На фоне слухов о «разводе» с «Яндексом» Сбербанк договорился о покупке контрольной доли в сервисе 2ГИС, одного из конкурентов «Яндекс.Карты».

  • В рамках сделки 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. Сбербанк с партнеры получит 72% сервиса. Еще 3% будет у СП банка и Mail.ru Group. Из капитала выйдут Baring Vostok (20%) и структуры Леонида Богуславского (2,3%).
  • Картографический сервис 2ГИС охватывает 486 городов в 11 странах. По последним данным Mediascope, его ежемесячная аудитория составляет 17,767 млн человек.
  • В Сбербанке рассчитывают, что интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений его бизнеса, в том числе «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов. Предполагается также создание и маркетплейса.


«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии

«Норильский никель» восстановил хронологию событий, произошедших в день аварии, 29 мая, на ТЭЦ-3, в результате которой в грунт и ближайшие реки попало более 21 тыс. т дизтоплива. Сделать это компании пришлось после обвинений в том, что она в течение двух дней замалчивала информацию об аварии.

  • Согласно данным «Норникеля», информация об утечке дизтоплива стала известна в 12:55 по местному времени (8:55 по мск) 29 мая, в течение 15 минут она поступила в единую дежурную диспетчерскую службу. В качестве доказательства компания приводит сообщение на сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 29 мая, в котором говорилось о ЧП. В МЧС в ответ заявили, что из первого сообщения об аварии было невозможно установить масштаб случившегося: в нем речь шла лишь о том, что разлившееся топливо загорелось и что пожар не угрожает ТЭЦ.
  • По словам источника РБК, задержка с передачей информации могла возникнуть из-за действий местных подразделений МЧС, которые попытались ликвидировать разлив своими силами. Федеральному МЧС они доложили о происшествии только через два дня — 31 мая.
  • Между тем СК возбудил дело против мэра Норильска Рината Ахметчина. Ему предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что тот бездействовал после аварии и не спрогнозировал последствия ЧС. При этом мэр пока не задержан.
  • В этот же день суд Норильский городской суд отправил под арест до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. Следствие полагает, что Смирнов и двое его подчиненных знали об аварийном состоянии резервуара, в котором хранилось топливо, но несмотря на это эксплуатировали его.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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