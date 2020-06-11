«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии

Какую хронология событий приводит «Норникель»
В презентации «Норникеля» приводится хронология сообщений об аварии:
- Сообщение об утечке дизтоплива поступило 29 мая в 12:55 по местному времени (08:55 по мск) от диспетчера производственного управления заполярного филиала «Норникеля», в 12:57 ее подтвердили специалисты ТЭЦ-3.
- В 13:08 оперативная информация была передана в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири, которое находится в Кемерово. Через две минуты после этого — в Единую дежурную диспетчерскую службу, которая входит в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска.
- Затем в течение часа сведения были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России).
- В 18:40 «дочка» «Норникеля» — Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, выпустила приказ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
Компания подчеркивает, что действовала «в соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации». НТЭК направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте, произошедшем 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, говорится на сайте «Норникеля».
В качестве доказательства о своевременности информирования «Норникель» также приводит сообщение на сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (скриншот с сайта службы компания также приводит в презентации) от 29 мая. Тогда пресс-служба главка сообщала, что в 12:45 по местному времени в районе Надеждинского металлургического завода на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Время публикации материала, подготовленного Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на сайте — 12:55. «Легковой автомобиль заехал в разлив, в результате чего произошло возгорание топлива», — говорилось в сообщении.
«У вас там все в порядке со здоровьем?»
На совещании с Путиным 3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что реальная картина произошедшего на ТЭЦ-3 стала понятна лишь после появления сообщений в социальных сетях. По его словам, изначально поступила информация только о возгорании легкового автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, который находится рядом с ТЭЦ-3, и только на следующий день — о возможной разгерметизации емкости.
Это возмутило президента. Обращаясь к гендиректору НТЭК Сергею Липину, он спросил: «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?». «Руководствовались утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов. Направили оповещение в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Сибири», — ответил на это Липин.
Почему могла возникнуть задержка с информацией
О том, что в региональном МЧС знали об аварии в день происшествия, свидетельствует внутриведомственная справка, подготовленная сотрудниками центрального аппарата службы 31 мая (копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник в МЧС). В тот же день у главы Норильска Рината Ахметчина прошло совещание, в котором принимали участие представители НТЭК, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, прокурор города, начальник местного отдела УФСБ. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МЧС, информацию подтвердил участник совещания.
В справке указано, что 29 мая в 8:49 утра по мск поступила информация о наезде легкового автомобиля на разлившееся дизельное топливо из резервуара № 5 ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК. В результате происшествия произошло возгорание на площади 350 кв. м.
Согласно документу первым к месту инцидента прибыло подразделение объектовой пожарной охраны (ОПО-1). Первым о пожаре сообщил дежурному начальник караула объектовой охраны. Он передал информацию заместителю начальника 7 пожарно-спасательного отряда государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю — майору Клюеву, а тот, в свою очередь, доложил ее начальнику этого пожарно-спасательного отряда — подполковнику Казаку.
В внутриведомственной справке говорится, что в 10:36 мск пожар был локализован, а в 10:43 — ликвидирован. «В ходе ликвидации и в период убытия пожарно-спасательных подразделений разлива топлива из резервуара не наблюдалось, информации о разливе дизельного топлива объемом 21 163 куб. м не поступало», — отмечено в справке.
РБК направил запрос в пресс-службу МЧС с просьбой прояснить изложенную в справке информацию.
Источник в МЧС рассказал РБК, что местные подразделения ведомства попытались своими силами ликвидировать разлив дизтоплива и сообщили о происшествии федеральному МЧС только через два дня — 31 мая. «Следственному комитету предстоит разобраться, на каком этапе произошла задержка информации», — отметил собеседник. По его словам, сообщение об угрозе чрезвычайной ситуации, перенаправленное в Единую дежурную диспетчерскую службу (в ведении муниципальных и региональных властей), автоматически передается в региональный Центр управления кризисными ситуациями территориальных органов МЧС, а оттуда в федеральный центр.
В четверг, 11 июня, следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Норильска — Ринат Ахметчин подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Как отмечают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Но глава города этого не сделал.
Когда об аварии узнали на федеральном уровне
Информация о пожаре и разливе поступила в федеральное МЧС лишь спустя два дня после аварии. На селекторном совещании в МЧС прозвучало, что 31 мая в 5:45 мск в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о разгерметизации одного из резервных резервуаров объемом 30 тыс. куб. м и разливе дизельного топлива на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3.
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера был объявлен лишь 31 мая. В решении правительства Красноярского края о мерах по ликвидации аварийного разлива дизтоплива (копия есть у РБК) от 31 мая говорится о необходимости объявить ЧС и установить региональный уровень реагирования.
Режим ЧС федерального масштаба был объявлен 3 июня после совещания у Владимира Путина. Согласно постановлению правительства «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», федеральную ЧС объявляется после разлива свыше 5 тыс. т нефтепродуктов.