«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии

«Норникель» собрал факты о «незамедлительном» информировании властей и экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3, которая привела к разливу дизтоплива. Ранее МЧС настаивало, что информация появилась только через два дня после инцидента

Фото: European Space Agency / AP

«Норильский никель», крупнейшим акционером и президентом которого является Владимир Потанин, направил инвесторам презентацию (с ней ознакомился РБК) — в документе компания изложила свои доказательства своевременного информирования экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3 29 мая. Из-за поломки одного из резервуаров на площадке в грунт и ближайшие реки попало более 21 тыс. т дизтоплива.

Как указано в презентации, компания проинформировала местные власти и федеральные экстренные службы «незамедлительно» после обнаружения инцидента в соответствии с процедурой и планом реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Восстанавливать хронологию событий компании пришлось после обвинений в том, что она замалчивала информацию об аварии. В частности, 3 июня, глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что о происшествии в Норильске уведомление от компании пришло только 31 мая, спустя два дня: «Сегодня мы первичную информацию собрали, и начальник главного управления находится рядом с губернатором [Красноярского края Александром Уссом], только 31-го числа (мая. — РБК) информация у нас появилась. У нас время все зафиксировано, поэтому здесь сложно будет как-то опровергать».

После этого Путин сказал, что ему придется поручить правоохранительным органам разобраться, «что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать как полагается». На следующий день, 4 июня, Следственный комитет завел уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧС в Норильске.