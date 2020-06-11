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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии

«Норникель» собрал факты о «незамедлительном» информировании властей и экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3, которая привела к разливу дизтоплива. Ранее МЧС настаивало, что информация появилась только через два дня после инцидента
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Фото: European Space Agency / AP
Фото: European Space Agency / AP

«Норильский никель», крупнейшим акционером и президентом которого является Владимир Потанин, направил инвесторам презентацию (с ней ознакомился РБК) — в документе компания изложила свои доказательства своевременного информирования экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3 29 мая. Из-за поломки одного из резервуаров на площадке в грунт и ближайшие реки попало более 21 тыс. т дизтоплива.

Как указано в презентации, компания проинформировала местные власти и федеральные экстренные службы «незамедлительно» после обнаружения инцидента в соответствии с процедурой и планом реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Восстанавливать хронологию событий компании пришлось после обвинений в том, что она замалчивала информацию об аварии. В частности, 3 июня, глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что о происшествии в Норильске уведомление от компании пришло только 31 мая, спустя два дня: «Сегодня мы первичную информацию собрали, и начальник главного управления находится рядом с губернатором [Красноярского края Александром Уссом], только 31-го числа (мая. — РБК) информация у нас появилась. У нас время все зафиксировано, поэтому здесь сложно будет как-то опровергать».

После этого Путин сказал, что ему придется поручить правоохранительным органам разобраться, «что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать как полагается». На следующий день, 4 июня, Следственный комитет завел уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧС в Норильске.

СК завел дело о халатности из-за скорости информирования о ЧС в Норильске
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Какую хронология событий приводит «Норникель»

В презентации «Норникеля» приводится хронология сообщений об аварии:

  • Сообщение об утечке дизтоплива поступило 29 мая в 12:55 по местному времени (08:55 по мск) от диспетчера производственного управления заполярного филиала «Норникеля», в 12:57 ее подтвердили специалисты ТЭЦ-3.
  • В 13:08 оперативная информация была передана в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири, которое находится в Кемерово. Через две минуты после этого — в Единую дежурную диспетчерскую службу, которая входит в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска.
  • Затем в течение часа сведения были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России).
  • В 18:40 «дочка» «Норникеля» — Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, выпустила приказ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Компания подчеркивает, что действовала «в соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации». НТЭК направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте, произошедшем 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, говорится на сайте «Норникеля».

В качестве доказательства о своевременности информирования «Норникель» также приводит сообщение на сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (скриншот с сайта службы компания также приводит в презентации) от 29 мая. Тогда пресс-служба главка сообщала, что в 12:45 по местному времени в районе Надеждинского металлургического завода на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Время публикации материала, подготовленного Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на сайте — 12:55. «Легковой автомобиль заехал в разлив, в результате чего произошло возгорание топлива», — говорилось в сообщении.

«У вас там все в порядке со здоровьем?»

На совещании с Путиным 3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что реальная картина произошедшего на ТЭЦ-3 стала понятна лишь после появления сообщений в социальных сетях. По его словам, изначально поступила информация только о возгорании легкового автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, который находится рядом с ТЭЦ-3, и только на следующий день — о возможной разгерметизации емкости.

Это возмутило президента. Обращаясь к гендиректору НТЭК Сергею Липину, он спросил: «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?». «Руководствовались утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов. Направили оповещение в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Сибири», — ответил на это Липин.

Почему могла возникнуть задержка с информацией

О том, что в региональном МЧС знали об аварии в день происшествия, свидетельствует внутриведомственная справка, подготовленная сотрудниками центрального аппарата службы 31 мая (копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник в МЧС). В тот же день у главы Норильска Рината Ахметчина прошло совещание, в котором принимали участие представители НТЭК, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, прокурор города, начальник местного отдела УФСБ. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МЧС, информацию подтвердил участник совещания.

В справке указано, что 29 мая в 8:49 утра по мск поступила информация о наезде легкового автомобиля на разлившееся дизельное топливо из резервуара № 5 ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК. В результате происшествия произошло возгорание на площади 350 кв. м.

Согласно документу первым к месту инцидента прибыло подразделение объектовой пожарной охраны (ОПО-1). Первым о пожаре сообщил дежурному начальник караула объектовой охраны. Он передал информацию заместителю начальника 7 пожарно-спасательного отряда государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю — майору Клюеву, а тот, в свою очередь, доложил ее начальнику этого пожарно-спасательного отряда — подполковнику Казаку.

В внутриведомственной справке говорится, что в 10:36 мск пожар был локализован, а в 10:43 — ликвидирован. «В ходе ликвидации и в период убытия пожарно-спасательных подразделений разлива топлива из резервуара не наблюдалось, информации о разливе дизельного топлива объемом 21 163 куб. м не поступало», — отмечено в справке.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС с просьбой прояснить изложенную в справке информацию.

Источник в МЧС рассказал РБК, что местные подразделения ведомства попытались своими силами ликвидировать разлив дизтоплива и сообщили о происшествии федеральному МЧС только через два дня — 31 мая. «Следственному комитету предстоит разобраться, на каком этапе произошла задержка информации», — отметил собеседник. По его словам, сообщение об угрозе чрезвычайной ситуации, перенаправленное в Единую дежурную диспетчерскую службу (в ведении муниципальных и региональных властей), автоматически передается в региональный Центр управления кризисными ситуациями территориальных органов МЧС, а оттуда в федеральный центр.

В четверг, 11 июня, следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Норильска — Ринат Ахметчин подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Как отмечают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Но глава города этого не сделал.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Когда об аварии узнали на федеральном уровне

Информация о пожаре и разливе поступила в федеральное МЧС лишь спустя два дня после аварии. На селекторном совещании в МЧС прозвучало, что 31 мая в 5:45 мск в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о разгерметизации одного из резервных резервуаров объемом 30 тыс. куб. м и разливе дизельного топлива на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3.

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера был объявлен лишь 31 мая. В решении правительства Красноярского края о мерах по ликвидации аварийного разлива дизтоплива (копия есть у РБК) от 31 мая говорится о необходимости объявить ЧС и установить региональный уровень реагирования.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
Бизнес
Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Режим ЧС федерального масштаба был объявлен 3 июня после совещания у Владимира Путина. Согласно постановлению правительства «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», федеральную ЧС объявляется после разлива свыше 5 тыс. т нефтепродуктов.

Авторы: Тимофей Дзядко, Дмитрий Серков
Теги: авария, дизтопливо, Владимир Потанин, Норникель, МЧС
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