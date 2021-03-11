Экономия на ДМС, где могут продлить льготную ипотеку. Главное за ночь

Размер выплаты на детей привяжут к уровню доходов семьи, работодатели начали экономить на медицинских страховках, льготная ипотека не для всех регионов, ФНБ пополнять больше неоткуда. Главные новости — в обзоре РБК

Путин поменял принцип выплат на детей

Размер выплаты на детей от трех до семи лет теперь будет зависеть от уровня доходов семьи, соответствующий указ подписал президент. Сумму привяжут к прожиточному минимуму ребенка по региону, где живет семья.

Варианта три — выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Сейчас размер пособия для всех семей составляет 50% от этого показателя — в среднем около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона.

Теперь же, если среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты не превышает размер прожиточного минимума для ребенка, то она увеличивается до 75%. Если и в этом случае среднедушевой доход оказывается ниже — выплата составит 100%. Размер ежемесячной выплаты будет пересчитываться с 1 января каждого года, который следует за годом обращения за этой выплатой.

Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от 3 до 7 лет Общество

Работодатели сэкономят на страховках

Во время пандемии и карантина работники стали чаще обращаться за медицинской помощью по программам ДМС. Компании это заметили и теперь намерены оптимизировать бюджеты, сообщили РБК в крупных страховых компаниях.