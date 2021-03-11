Экономия на ДМС, где могут продлить льготную ипотеку. Главное за ночь

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Путин поменял принцип выплат на детей
Размер выплаты на детей от трех до семи лет теперь будет зависеть от уровня доходов семьи, соответствующий указ подписал президент. Сумму привяжут к прожиточному минимуму ребенка по региону, где живет семья.
- Варианта три — выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Сейчас размер пособия для всех семей составляет 50% от этого показателя — в среднем около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона.
- Теперь же, если среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты не превышает размер прожиточного минимума для ребенка, то она увеличивается до 75%. Если и в этом случае среднедушевой доход оказывается ниже — выплата составит 100%. Размер ежемесячной выплаты будет пересчитываться с 1 января каждого года, который следует за годом обращения за этой выплатой.
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