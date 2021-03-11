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Экономия на ДМС, где могут продлить льготную ипотеку. Главное за ночь

Размер выплаты на детей привяжут к уровню доходов семьи, работодатели начали экономить на медицинских страховках, льготная ипотека не для всех регионов, ФНБ пополнять больше неоткуда. Главные новости — в обзоре РБК

Путин поменял принцип выплат на детей

Размер выплаты на детей от трех до семи лет теперь будет зависеть от уровня доходов семьи, соответствующий указ подписал президент. Сумму привяжут к прожиточному минимуму ребенка по региону, где живет семья.

  • Варианта три — выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Сейчас размер пособия для всех семей составляет 50% от этого показателя — в среднем около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона.
  • Теперь же, если среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты не превышает размер прожиточного минимума для ребенка, то она увеличивается до 75%. Если и в этом случае среднедушевой доход оказывается ниже — выплата составит 100%. Размер ежемесячной выплаты будет пересчитываться с 1 января каждого года, который следует за годом обращения за этой выплатой.
    Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от 3 до 7 лет
    Общество
    Владимир Путин

Работодатели сэкономят на страховках

Во время пандемии и карантина работники стали чаще обращаться за медицинской помощью по программам ДМС. Компании это заметили и теперь намерены оптимизировать бюджеты, сообщили РБК в крупных страховых компаниях.

  • Бизнес, пострадавший от пандемии, начал отказываться от ДМС еще в конце прошлого года, но фоне второй волны пандемии. Страховщики оценивают долю работодателей, которые сильно урезают бюджеты на медицинские страховки или вовсе отказываются от продления договоров страхования, в среднем в 10–15%.
  • Не менее трети компаний ведут переговоры со страховщиками об оптимизации бюджета и изменении программы помощи. Среди популярных запросов — смена клиник, где оказываются услуги по ДМС, с дорогих на более дешевые и исключение из программ стоматологии.

Подробнее о том, как работодатели экономят на страховках из-за коронавируса, — в материале РБК.

Работодатели решили сэкономить на медицинских страховках
Финансы
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

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ЦБ назвал регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки

Центробанк уже несколько месяцев говорит о том, что льготная ипотека под 6,5% себя исчерпала — рост спроса благодаря программе уже подхлестнул рост цен на жилье, что нивелирует позитивный эффект. Но в некоторых регионах ее можно продолжить, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

  • Сохранить программу можно там, где спрос на жилье полностью не восстановился. Уровень потенциального предложения на первичном рынке в таких субъектах выше, чем в среднем по России.
  • В числе кандидатов — Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.
    Глава ЦБ назвала регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки
    Финансы
    Эльвира Набиуллина

Источники пополнения ФНБ закончились

Счетная палата предупредила, что до 2022 года пополнять Фонд национального благосостояния больше нечем. В фонд зачисляются нефтегазовые сверхдоходы, но по итогам прошлого года Минфин уже купил валюты больше, чем было получено дополнительных доходов от углеводородов.

  • Расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов за январь—март 2020 года составила 570 млрд руб. А объем проданной к августу валюты достиг 646,194 млрд руб. В результате к концу лета на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств.
  • Второй источник пополнения ФНБ — это доход от управления уже сформированными средствами. Но до 2024 года они будут направляться не в ФНБ, а в федеральный бюджет, поэтому и на них нельзя рассчитывать. На 1 декабря 2020 года совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте составил 13,457 трлн руб.
    Счетная палата не увидела источников для пополнения ФНБ в этом году
    Экономика
    Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

За какими событиями следить сегодня

  • В Москве начнется Международный экономический форум государств — участников СНГ.
  • Правительство на заседании обсудит финансирование программы туристического кешбэка и выделение средств на покупку лекарств для больных COVID-19.
  • У провайдеров, предоставляющих услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет, заканчивается действие разрешений Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, у некоторых абонентов домашнего интернета может пропасть связь.
Автор
Георгий Тадтаев
Владимир Путин дети медицинские страховки льготная ипотека Счетная палата ФНБ Детское пособие
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