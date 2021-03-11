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Экономика ,  
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СП сообщила об исчерпании источников пополнения ФНБ в этом году

Источники для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году исчерпаны. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь—ноябрь 2020 года.

По словам аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина, источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, однако вместо них сформировались недополученные нефтегазовые доходы. «При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году», — отметил он.

Как отмечается в отчете, расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов в период за январь—март прошлого года, согласно данным Минфина, составила 570 млрд руб. Вместе с тем объем проданной к августу валюты достиг показателя в чуть более 646 млрд руб. В итоге к концу лета на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств.

Материал дополняется.

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