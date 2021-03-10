Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от 3 до 7 лет

Всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие ранее выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь выплата может достигать 75% или даже 100%

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитывается с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей.

Но если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитывается с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.