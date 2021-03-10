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Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от 3 до 7 лет

Всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие ранее выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь выплата может достигать 75% или даже 100%
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитывается с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей.

Но если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитывается с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Как отмечается в указе, размер ежемесячной выплаты будет пересчитываться с 1 января каждого года, который следует за годом обращения за этой выплатой. Здесь будет учитываться ежегодное изменение величины прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет производиться по заявлению, которое необходимо подать после 1 апреля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, кабмину в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей. При из разработке правительство учтет обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд в прошлом году и в первые месяцы текущего.

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Основной задачей правил, как уточнили в ведомстве, является обеспечение максимальной адресности выплат, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ.

В Минтруде напомнили, что ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, однако теперь оно будет назначаться более адресно.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В январе прошлого года Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей. Выплаты начались с 1 июня.

Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, сообщало правительство. С начала ноября власти упростили получение выплаты на детей. Граждане получили возможность не предоставлять сведения об алиментах — необходимая информация будет содержаться в системе межведомственного электронного взаимодействия.

До этого порядок получения выплат был упрощен в Москве. В частности, москвичам стало не нужно предоставлять справки о доходе с места работы, так как все необходимые данные можно получить в электронном виде.

Автор
Михаил Юшков
Владимир Путин указ выплаты дети доход
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