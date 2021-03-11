Работодатели решили сэкономить на медицинских страховках
В 2021 году российские работодатели в основном планируют экономить на добровольном медстраховании (ДМС) своих сотрудников, сообщили РБК в крупных страховых компаниях. Долю корпоративных клиентов, которые вовсе отказывались от услуг ДМС и не продлевали договоры в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года, ряд участников рынка оценивает в 5–15%. В основном на сокращение соцпакета для сотрудников идут небольшие компании, пострадавшие от пандемии.
- «По впечатлениям от первых месяцев 2021 года доля клиентов, отказывающихся от ДМС полностью, не превышает 10–15%», — оценивает заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов. По его словам, ситуация с пролонгацией договоров пока «рабочая», хотя небольшие компании чаще отказываются от медицинского страхования сотрудников, чем крупные.
- В четвертом квартале прошлого года россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью, «лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида», отмечает гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи. Это привело к росту расходов работодателей на ДМС и их желанию оптимизировать траты. «Вероятно, 10% клиентов снизят бюджет на ДМС, совсем откажутся от медстраховки для своих сотрудников 5–7%», — заключает топ-менеджер.
- Корпоративные клиенты стараются не выходить за рамки бюджетов на ДМС, и пока таких большинство, около 70%, говорит заместитель гендиректора «РЕСО Гарантия» Игорь Иванов. «Возможно, около 10% страхователей снизят расходы на ДМС, 5% откажутся от страхования сотрудников или временно приостановят включение таких программ в соцпакет», — подтверждает он оценки коллег.
- Директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова говорит, что бизнес начал отказываться от ДМС еще в конце прошлого года. Это были компании с численностью сотрудников до 100 человек, пострадавшие от пандемии. По словам Сабановой, доля отказов была незначительной, в 2021 году усиления этой тенденции компания не ожидает.
- В «Ренессанс Страховании» сообщили, что уровень пролонгации договоров ДМС высокий и стабильный. В ВСК также заявили, что перезаключение соглашений с корпоративными клиентами идет в плановом порядке. Кризис и ограничения из-за пандемии затронули в большей степени малый бизнес, а это не главный клиентский сегмент крупных страховщиков, пояснил директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахования» Александр Ляпунов. По его словам, некоторые компании, наоборот, расширяют расходы на медстрахование, в том числе для регулярного тестирования сотрудников на COVID-19.
Как пандемия отразилась на сборах страховщиков
В 2019 году, до кризиса и пандемии, темпы прироста взносов по ДМС (+19%) были рекордными за всю историю наблюдений. Страховщики собрали премий на 180,8 млрд руб. Однако уже весной, по мере распространения COVID-19 в России, участники рынка прогнозировали возможные отказы бизнеса от ДМС из-за сложной экономической ситуации. По итогам года сборы в этом сегменте снизились на 2%, до 177,1 млрд руб. Расходы на медицинское страхование в основном сокращали граждане, а также малый и средний бизнес, отмечал Банк России.
В целом сборы российских компаний по всем видам страхования в 2020 году даже выросли на 4,1%, до 1,5 трлн руб.