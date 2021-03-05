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У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь

11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. «Ростелеком», «МегаФон» и др. компании просили продления, но ответа до сих пор нет и они должны выключить передатчики
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Об этом РБК рассказали несколько участников рынка.

Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.

Источник РБК, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома». «Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — рассказал собеседник издания.

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Фото:Альберт Гарнелис / ТАСС

По словам еще одного источника РБК, знакомого с деятельностью комиссии, членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G).

Последние несколько лет участники рынка просили власти выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, но основные пользователями этого ресурса — силовые ведомства и «Роскосмос» — выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этой позиции «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4–3,8 ГГц.

РБК направил запрос в Минцифры.

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Какое число абонентов каких операторов может столкнуться с отключением услуг, разбирался РБК.

Кому придется выключать передатчики

До решения ГКРЧ от 10 марта десятилетней давности частоты 3,4–3,6 ГГц в России распределялись по заявкам операторов. Ресурс в этом диапазоне получили компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), компания «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»). На том заседании комиссия объявила торги на частоты 3,4–3,6 ГГц в тех городах и регионах, где оставалось достаточно свободного ресурса в указанном диапазоне. Осенью 2011 года Роскомнадзор распределил ресурс в 29 городах и восьми регионах страны (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Алтае, Тыве, Камчатском крае и Магаданской области) на конкурсах. Их основным победителем стала «дочка» РЖД «Транстелеком».

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Представитель «Ростелекома» заявил РБК, что компания рассчитывает на продление лицензий и уже подала соответствующие заявки, однако «коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение». По его словам, на частотах 3,4–3,6 ГГц компания развернула коммерческие сети беспроводного фиксированного доступа в интернет по технологии WiMAX в нескольких регионах. «Сети работают до сих пор, их ресурсы используются как для оказания услуг конечным клиентам, так и для внутрикорпоративных нужд, — указал представитель «Ростелекома». — Лицензии действуют, услуги оказываются, мы не видим оснований для непродления присвоения частот на новый срок. Иначе логично возникает вопрос о компенсации убытков пользователю частот».

Он отметил, что в марте—июле прошлого года компания проводила испытания для увеличения мощности радиоэлектронных средств WiMAX. «Специалисты ФГУП «Главный радиочастотный центр» оценивали влияние использования технологии на сети операторов ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром Космические системы» и подтвердили, что наши передатчики не создают помех другим действующим сетям», — сообщил представитель «Ростелекома».

По словам представителя «МегаФона», за 20 лет использования частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для предоставления услуг фиксированного доступа в Москве и Санкт-Петербурге компания «не получила ни одного обращения с жалобами на помехи». «У нас нет понимания, что будет с сетью радиодоступа и с ее абонентами после 10 марта. В соответствии с действующим законодательством, в случае прекращения выделения частот бывший пользователь может претендовать на компенсацию за изъятие частот, однако и этот вопрос ГКРЧ с нами не обсуждали», — рассказал представитель компании. Он добавил, что в октябре прошлого года «МегаФон» обращался в ГКРЧ с просьбой разрешить использование частот, но ее не рассмотрели. «Мы не понимаем причины, по которой комиссия не продлевает использование диапазона», — заключил он.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Представители «ВымпелКома» и «ТрансТелеКома» отказались от комментариев.

Какие последствия

По словам источника РБК в одном из провайдеров, непродление действия решения ГКРЧ приведет к потере доходов из-за прекращения оказания услуг части клиентам, расходам на их перевод на другое оборудование и потере частотного ресурса. Он объяснил, что большинство клиентов подобных услуг — это малый и средний бизнес, «на который лягут затраты по замене абонентского оборудования». По оценке гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, в России сейчас свыше 100 тыс. абонентов услуг фиксированного беспроводного доступа в интернет. «Во многих случаях альтернативы этому подключению нет — беспроводной доступ используется, как правило, там, где проводить кабель экономически нецелесообразно», — указал Анкилов. Если операторы будут вынуждены выключить передатчики, пользователям придется либо организовывать проводной доступ, либо пользоваться мобильным интернетом. По его мнению, обычным пользователям мобильного доступа будет достаточно, но тем, кому нужна будет стабильная скорость и гарантированный канал, придется искать альтернативы.

Однако гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что десять лет назад операторы использовали беспроводной фиксированный доступ на этих частотах в качестве резервного варианта подключения и сейчас большинство объектов уже подключены к проводной связи, которая «в любом случае более качественная». Он считает, что ничего критичного при выключении подобных сетей не произойдет.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

В то же время он обратил внимание на то, что несмотря на то, что многие операторы смогут безболезненно отказаться от этих частот, некоторые из них будут отстаивать свое право на них. «Для операторов эти частоты — некий актив, который стоит больших денег. Они могли бы использовать в будущем для развития 5G, или продать другому игроку», — рассуждает Кусков.

В 2012 году, когда власти распределяли на торгах частоты 2,5–2,7 ГГц для развития LTE, использовавшим его операторам WiMAX также пришлось выключать передатчики. Но как минимум крупнейшие из них смогли получить компенсации. Компания «Скартел» получила для развития LTE полосу частот, немного меньше, чем та, которую использовала под WiMAX. МТС — дополнительные частоты в Москве для развития LTE благодаря тому, что ее «дочка» «Комстар-ОТС» согласилась выключить передатчики WiMAX. Кроме того, победители конкурсов на частоты 2,5–2,7 ГГц 2016 года были обязаны выплачивать компенсации использовавшим этот ресурс операторам MMDS (беспроводное ТВ), основным владельцем которых была МТС.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, если ГКРЧ откажет операторам в продлении разрешения на использование частот, у игроков рынка есть возможность оспорить это решение в суде. «Если отказ будет признан необоснованным, то ГКРЧ обяжут разрешение продлить», — отметил он. При этом если оператор продолжит использовать частоты после окончания срока действия разрешения ГКРЧ, его могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. с возможностью конфискации радиоэлектронных средств.

Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
5G частоты беспроводная связь
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