Что случилось за день. Главные новости РБК

Увольнения из ФСБ за съемку лубянского стрелка, жесткая посадка самолета Nordwind в Турции, участие украинцев в абхазских протестах, банк Касперской лишили лицензии; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников



После истории с лубянским стрелком в ФСБ начались увольнения. По данным источника РБК, из отдела «П» центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек.

Собеседник Znak.com в силовых структурах уточнил, что речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями». Эти люди в день происшествия снимали происходящее на камеры смартфонов и пересылали записи через мессенджеры либо передавали их СМИ.

По регламенту они должны были отключить личные смартфоны на входе в здание ФСБ, пояснил источник Meduza, близкий к ведомству.

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. В результате погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще пять человек пострадали. Стрелок был убит. Родные Манюрова рассказали РБК, что им до сих пор не выдали его тело.



Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Nordwind без пассажиров на борту совершил жесткую посадку в Анталье. Экипаж при этом не пострадал, сообщил источник РБК в российских авиационных властях.