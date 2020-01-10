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Что случилось за день. Главные новости РБК

Увольнения из ФСБ за съемку лубянского стрелка, жесткая посадка самолета Nordwind в Турции, участие украинцев в абхазских протестах, банк Касперской лишили лицензии; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников


После истории с лубянским стрелком в ФСБ начались увольнения. По данным источника РБК, из отдела «П» центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек.

  • Собеседник Znak.com в силовых структурах уточнил, что речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями». Эти люди в день происшествия снимали происходящее на камеры смартфонов и пересылали записи через мессенджеры либо передавали их СМИ.
  • По регламенту они должны были отключить личные смартфоны на входе в здание ФСБ, пояснил источник Meduza, близкий к ведомству.
  • Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. В результате погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще пять человек пострадали. Стрелок был убит. Родные Манюрова рассказали РБК, что им до сих пор не выдали его тело.


Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Nordwind без пассажиров на борту совершил жесткую посадку в Анталье. Экипаж при этом не пострадал, сообщил источник РБК в российских авиационных властях.

  • Airbus A321-200 вылетел из Москвы утром 10 января. По данным портала Airporthaber, он запросил экстренную посадку в связи с задымлением. Лайнер приземлился в Анталье около 07:30 мск.
  • В генконсульстве России в Анталье уточнили, что повреждения получили шасси и фюзеляж самолета. «Самолет отбуксирован в ангар для ремонта», — сообщили дипломаты.
  • В Nordwind объяснили РБК, что происшествие было вызвано внезапным сдвигом ветра — труднопредсказуемым явлением, при котором резко меняется направление воздушных потоков.

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

В протестах, в ходе которых произошел захват администрации президента Абхазии, принимали участие граждане Украины. Об этом «Интерфаксу» сообщили в руководстве республики.

  • «Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации президента. Там пообещали выяснить «обстоятельства пребывания иностранных граждан на территории» страны.
  • Одним из главных организаторов нынешних протестов в Сухуме является Ахра Авидзба — участник конфликта в Донбассе (командир бригады армии ДНР) и родственник убитого криминального авторитета Алхаса Авидзбы. Это убийство стало причиной громких отставок в силовом блоке страны.
  • Участники акции протеста захватили здание администрации в Сухуме 9 января. Они требовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба. Парламент проголосовал за его отставку, однако Хаджимба отказался принимать соответствующее решение.

Касперская покинет набсовет «Открытия» на фоне отзыва лицензии у ее банка


Утром 10 января ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка. Следом президент InfoWatch Наталья Касперская, которая владеет в нем долей в 64%, решила приостановить членство в наблюдательном совете другого банка — «Открытия».

  • «В связи с отзывом лицензии у банка, где я являюсь бенефициаром, мне неудобно быть членом совета директоров «Открытия», так что я подала заявление о приостановке своего членства в нем», — сообщила она «Ведомостям».
  • Причиной отзыва лицензии у Нэклис-банка стала утрата им собственных средств из-за доформирования резервов по ряду активов, а также проведение операций, имеющих признаки вывода активов.
  • На момент отзыва лицензии банк занимал 251-е место в банковской системе России. В начале 2018 года Касперская сообщила, что была вынуждена конвертировать субординированные депозиты в доли банка и стать его владелицей — «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги».
Автор: Сергей Витько
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