Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

По предварительным данным, на борту лайнера не было пассажиров. Фюзеляж самолета получил повреждения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самолет NordWind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник. Источник в российских авиационных властях сообщил РБК, что самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал.

«Была жесткая посадка», — сказал источник РБК. Лайнер вылетел из Москвы утром 10 января, сообщил он.

По информации портала, речь идет о лайнере Airbus A321-200 с номером VQ-BRS, вылетевшем из Москвы, он запросил экстренную посадку в связи с задымлением. На фотографиях видно, что фюзеляж воздушного судна поврежден в районе шасси.

Самолет приземлился в Анталье около 07:30 мск 10 января, следует из данных сервиса Flightradar24. Airbus A321-200 c номером VQ-BRS был поставлен в мае 2017 года, говорится на портале Planefinder.