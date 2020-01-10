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Финансы ,  
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Касперская покинет набсовет «Открытия» на фоне отзыва лицензии у ее банка

Касперская подала заявление о приостановке членства в наблюдательном совете «Открытия», поскольку ей «неудобно быть» его членом в связи с отзывом лицензии у Нэклис-банка, где она является бенефициаром
Наталья Касперская (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Владелица группы компаний InfoWatch и Нэклис-банка и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие». Об этом она сообщила «Ведомостям».

«В связи с отзывом лицензии у банка, где я являюсь бенефициаром, мне неудобно быть членом совета директоров «Открытия», так что я подала заявление о приостановке своего членства в нем», — заявила она.

Наталья Касперская была включена в список кандидатур для избрания в наблюдательный совет принадлежащего Центробанку «Открытия» в июне 2018 года, а спустя месяц вошла в него. Согласно информации на сайте банка, помимо Касперской, сейчас в состав наблюдательного совета входят шесть человек, включая председателя Ксению Юдаеву.

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Финансы

Центральный банк отозвал лицензию у московского Нэклис-банка утром 10 января. Причиной такого решения в ЦБ назвали полную утрату Нэклис-банком собственных средств из-за доформирования резервов по ряду активов, а также проведение операций, имеющих признаки вывода активов, нарушение нормативных актов ЦБ и федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, Центробанк аннулировал у Нэклис-банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Нэклис-банк был основан в 1991 году. На момент отзыва лицензии он занимал 251-е место в банковской системе России. По данным Банка России, на балансе кредитной организации в результате операций по замещению активов образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на сумму более 1,3 млрд руб.

В начале 2018 года Наталья Касперская сообщила, что стала владелицей банка «не по своему желанию». По ее словам, она была вынуждена конвертировать субординированные депозиты в доли банка — «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги». Касперская говорила, что она планировала развивать банк путем тестирования новых технологий или превращения его в инструмент по финансированию индустрии информационной безопасности и разработки программного обеспечения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Наталья Касперская, «Открытие», набсовет
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