Касперская покинет набсовет «Открытия» на фоне отзыва лицензии у ее банка

Касперская подала заявление о приостановке членства в наблюдательном совете «Открытия», поскольку ей «неудобно быть» его членом в связи с отзывом лицензии у Нэклис-банка, где она является бенефициаром

Наталья Касперская (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Владелица группы компаний InfoWatch и Нэклис-банка и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие». Об этом она сообщила «Ведомостям».

«В связи с отзывом лицензии у банка, где я являюсь бенефициаром, мне неудобно быть членом совета директоров «Открытия», так что я подала заявление о приостановке своего членства в нем», — заявила она.

Наталья Касперская была включена в список кандидатур для избрания в наблюдательный совет принадлежащего Центробанку «Открытия» в июне 2018 года, а спустя месяц вошла в него. Согласно информации на сайте банка, помимо Касперской, сейчас в состав наблюдательного совета входят шесть человек, включая председателя Ксению Юдаеву.

Центральный банк отозвал лицензию у московского Нэклис-банка утром 10 января. Причиной такого решения в ЦБ назвали полную утрату Нэклис-банком собственных средств из-за доформирования резервов по ряду активов, а также проведение операций, имеющих признаки вывода активов, нарушение нормативных актов ЦБ и федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, Центробанк аннулировал у Нэклис-банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.