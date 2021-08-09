Срыв закупок лечебной обуви, нехватка донорской крови. Главное за ночь

Проблемы с госзакупками ортопедической обуви для инвалидов, в ФМБА предупредили о «покрасневшем «донорском светофоре» из-за массовой вакцинации — в обзоре главных новостей РБК

Проблемы с закупками обуви для инвалидов

Генпрокуратура обратилась в Минэкономразвития с просьбой разобраться с госзакупками технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе сложной ортопедической обуви. Пока аукционы затягиваются по различным причинам или срываются, следует из письма надзорного ведомства в адрес Минэкономразвития (есть в распоряжении РБК).

Минэкономразвития предложило закрепить в действующем законе о госзакупках преимущественное проведение конкурса для этого вида товаров, что позволит устанавливать дополнительные требования к участникам закупок и поможет снизить риск поставки некачественного товара.

Грозит ли России нехватка донорской крови

Массовая вакцинация от коронавируса привела к дефициту доноров, сообщает «Коммерсантъ». В ФМБА предупредили, что «донорский светофор», который показывает дефицит компонентов крови, «неприлично красный» (по аналогии с дорожным светофором красный цвет означает серьезную нехватку крови, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов).