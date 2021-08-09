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Срыв закупок лечебной обуви, нехватка донорской крови. Главное за ночь

Проблемы с госзакупками ортопедической обуви для инвалидов, в ФМБА предупредили о «покрасневшем «донорском светофоре» из-за массовой вакцинации — в обзоре главных новостей РБК

Проблемы с закупками обуви для инвалидов

Генпрокуратура обратилась в Минэкономразвития с просьбой разобраться с госзакупками технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе сложной ортопедической обуви. Пока аукционы затягиваются по различным причинам или срываются, следует из письма надзорного ведомства в адрес Минэкономразвития (есть в распоряжении РБК).

  • Минэкономразвития предложило закрепить в действующем законе о госзакупках преимущественное проведение конкурса для этого вида товаров, что позволит устанавливать дополнительные требования к участникам закупок и поможет снизить риск поставки некачественного товара.

Грозит ли России нехватка донорской крови

Массовая вакцинация от коронавируса привела к дефициту доноров, сообщает «Коммерсантъ». В ФМБА предупредили, что «донорский светофор», который показывает дефицит компонентов крови, «неприлично красный» (по аналогии с дорожным светофором красный цвет означает серьезную нехватку крови, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов).

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  • По словам директора Центра крови ФМБА Софии Голосовой, летом из-за отпусков традиционно наступает «донорское затишье». Однако в этом году ситуацию осложнила прививочная кампания: запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины.
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Что еще произошло за ночь

  • Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов пока не видит оснований для массовой вакцинации детей от COVID-19 — болезнь протекает у них легче. Однако необходим инструмент для защиты детей от инфекции, так как новые варианты коронавируса могут оказаться опаснее для них, считает Максютов.

  • Россияне начали экономить на ритуальных услугах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. Совокупная выручка ритуальных агентств в первом полугодии 2021 года выросла всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 36,9 млрд руб., в то время как в первом полугодии смертность в России увеличилась на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,1 млн человек, указывает статистическая служба. Граждане стараются тратить как можно меньше на дополнительные и мемориальные услуги, особенно в регионах.

  • Несмотря на наступление боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан», планы президента США Джо Байдена по выводу войск из Афганистана к концу августа «остаются неизменными», сообщает The New York Times. Только за день, 8 августа, террористы захватили сразу три административных центра северных провинций республики — Кундуз, Сари-Пул и Талукан, отмечает газета. В то же время Пентагон готов предоставить властям Афганистана необходимые ресурсы в случае необходимости.

Автор
Елена Чернышова
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