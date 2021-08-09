Россияне начали экономить на похоронных услугах

В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, в то время как совокупная выручка ритуальных агентств — на 9%. Участники рынка объяснили разницу тем, что россияне стали экономить на дополнительных и мемориальных услугах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россияне стали экономить на погребальных услугах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года смертность выросла на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как объем выручки ритуальных агентств по всей России увеличился лишь на 9%.

В первой половине 2020 года россияне потратили на ритуальные услуги 34,07 млрд руб., в первом полугодии 2021 года — 36,9 млрд, рост — на 9%, следует из данных ведомства. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка уменьшилась на 1%. По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года (946,6 тыс. смертей).

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности тем, что россияне стали меньше тратить на похороны. «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб.», — отметил он. Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах, добавил Болтунов.