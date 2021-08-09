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Россияне начали экономить на похоронных услугах

В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, в то время как совокупная выручка ритуальных агентств — на 9%. Участники рынка объяснили разницу тем, что россияне стали экономить на дополнительных и мемориальных услугах
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россияне стали экономить на погребальных услугах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года смертность выросла на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как объем выручки ритуальных агентств по всей России увеличился лишь на 9%.

В первой половине 2020 года россияне потратили на ритуальные услуги 34,07 млрд руб., в первом полугодии 2021 года — 36,9 млрд, рост — на 9%, следует из данных ведомства. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка уменьшилась на 1%. По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года (946,6 тыс. смертей).

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности тем, что россияне стали меньше тратить на похороны. «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб.», — отметил он. Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах, добавил Болтунов.

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В ГБУ «Ритуал», которое обслуживает кладбища Москвы, сообщили, что средний чек в столице не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве — на 18%.

В то же время вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин отметил, что россияне стали чаще выбирать кремацию, которая стоит в среднем на 40% дешевле, чем традиционные захоронения. По его словам, в Петербурге кремируют уже более 70% усопших, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель существенно ниже — около 10%, поскольку не везде есть крематории, отметил эксперт.

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Существенное снижение выручки наблюдается в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, рассказал Болтунов. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — пояснил он.

По словам эксперта, официальные данные Росстата не полностью отражают ситуацию. Около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными, считает он. В ГБУ «Ритуал» полагают, что в серой зоне остаются свыше 70% доходов частных похоронных организаций.

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Фото:fontanka.ru

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом неофициальных платежей емкость рынка в 2,5 раза выше. По его словам, существенная часть ритуальных услуг в Москве оказывается следующим образом: агенты за 25–30 тыс. руб. покупают информацию о смерти пациента, например у работников медучреждения, а затем перекладывают эти расходы на родственников умершего.

На фоне роста смертности, появления очередей в крематориях и нехватки мест на кладбищах неофициальная часть выплат и стоимость агентских услуг выросли, в особенности в Москве и Петербурге, считает эксперт. В свою очередь Родькин, напротив, отмечает, что наличности при оплате услуг в серой зоне становится меньше, а потребители стали чаще требовать чеки. С учетом неофициальных платежей за места на кладбищах фактически можно говорить о росте рынка по меньшей мере на 20–30%, до 140–150 млрд руб., по итогам первой половины 2021 года, подсчитал Бурмистров.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
похороны ритуальные услуги
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