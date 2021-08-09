Генпрокуратура нашла проблему в госзакупках лечебной обуви

Причины интереса Генпрокуратуры к проблеме данной отрасли в письме не указаны. РБК направил запрос в ведомство.

Кого касается проблема закупок По данным первого замминистра труда Алексея Вовченко ежегодно за получением технических средств реабилитации обращаются более 1,5 млн человек. В 2020 году на обеспечение инвалидов средствами реабилитации из федерального бюджета было выделено 35,5 млрд руб., что на 4,4 млрд руб. больше чем в 2019 году. Более 1 млн человек из общего числа обращающихся ежегодно за средствами реабилитации получают продукцию «Московского протезно-ортопедического предприятия» Минтруда, сообщал Вовченко. Как сообщили в Минтруде в ответ на запрос РБК, всего в 2020 году ведомство предоставило более 420 тыс. единиц ортопедической обуви на 2,4 млрд руб. В 2021 году на обеспечение средствами технической реабилитации правительство выделило 45 млрд руб.

Как проблему предложило решить Минэкономразвития

В ответ на обращение Генпрокуратуры, Минэкономразвития описало возможный вариант решения проблемы (копия ответа от 3 августа, подписанного замминистра Владиславом Федуловым есть в распоряжении РБК). В пресс-службе министерства РБК подтвердили факт подлинности переписки с Генпрокуратурой.

Министерство предложило закрепить в действующем законе о госзакупках преимущественное проведение конкурса для этого вида товаров — это позволит устанавливать требования к квалификации, опыту участников закупки, тем самым возможно снизить риск поставки некачественного товара. В Минэкономразвития признают, что система аукционов приводит к существенному снижению начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и заключению соглашений с низкой рентабельностью. Как следствие, это приводит к поставкам продукции низкого качества.

Изменение законодательства, которое предлагает министерство (оформлено как проект поправок в ФЗ № 44), предусматривает, что правительство определяет сферы деятельности, в которых заказчик обязан проводить электронный конкурс. Это позволит учесть квалификацию и опыт исполнения контрактов потенциальных исполнителей, в том числе при закупках средств реабилитации. Аналогичный механизм Минэкномразвития ранее предложило применить в сфере строительства для поддержки подрядчиков госзаказов на фоне удорожания стройматериалов.

Послабления для схем закупки ортопедической обуви уже есть. В конце июня эту категорию товаров (ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы, которые изготавливаются по индивидуальному заказу) были исключены из перечня товаров, закупая которые заказчик обязан проводить электронный аукцион. Но право выбора способа закупки — аукцион или конкурс — создает риски дальнейшего применения именно аукционов и условий необоснованного снижения максимальных цен, говорится в ответе министерства. По мнению экспертов Минэкономразвития, аукцион не стимулирует поставки качественной продукции и создает риски формирования монопольно низких цен, приводя к заключению контрактов с крупными поставщиками, что ограничивает участие малых и средних предпринимателей.

В Минтруде добавляют, что в нескольких регионах падение НМЦК на аукционах достигало 60%. Фонд социального страхования (ФСС) по результатам аудита закупок средств реабилитации включил компании, которые не выполнили обязательства по заявленной в закупке цене, в реестр недобросовестных поставщиков. Также в ближайшее время фонд объявит конкурсы на поставку ортопедической обуви с учетом последних изменений в законе, сообщили РБК в фонде в ответ на запрос.

Решат ли конкурсы проблемы с ортопедической обувью

При проведении конкурса заказчик может прописать в документации кроме цены еще и требования, и критерии товара, говорит Алексей Федоров, эксперт межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан. Это, по его версии, может стать одним из инструментов борьбы с некачественным товаром, но не единственным: «Также необходимо внедрить систему контроля качества производства в рамках исполнения контракта».

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев назвал в разговоре с РБК другую проблему закупок ортопедической обуви — отсутствие индивидуального подхода. С его точки зрения, риски, которые существуют при закупках посредством аукциона при одобрении законопроекта Минэка действительно могут нивелироваться. «Но конкурс тоже может проводиться долго, и он также может не состояться. Выходом из ситуации может стать электронный сертификат. По нему человек самостоятельно приобретает необходимое средство реабилитации, а государство компенсирует его покупку», — пояснил Терентьев.

Закон о внедрении электронного сертификата для покупки инвалидами средств реабилитации, лекарств и продуктов президент Владимир Путин подписал в декабре 2020 года, воспользоваться им станет возможно с осени 2021 года, заверяли ранее в Минтруде.