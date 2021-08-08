В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Глава «Вектора» не увидел оснований для перехода на массовую вакцинацию детей от коронавируса. Однако нужно иметь инструмент защиты детей от COVID-19, поскольку новые мутации могут оказаться опасными для них, считает он

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Пока нет оснований вводить массовую вакцинацию детей от коронавируса, заявил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого сейчас нет никаких оснований. Дети в целом болеют принципиально легче», — сказал он.

Однако нужно иметь инструмент для защиты детей от COVID-19, поскольку новые варианты коронавируса могут оказаться опасными для них, добавил Максютов.

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В ней отметили, что дети и подростки обычно легче переносят COVID-19, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке», — рекомендовала ВОЗ.