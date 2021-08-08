В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
«Газпром» назвал сроки возобновления подачи газа на завод в Новом Уренгое Бизнес, 00:30 Познер назвал заслуженным отношение к российскому спорту из-за допинга Спорт, 00:27 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 00:02 Генпрокуратура нашла проблему в госзакупках лечебной обуви Общество, 00:00 В EgyptAir объявили о запуске рейсов между Москвой и египетскими курортам Общество, 00:00 Овечкин выразил надежду на золото футболистов «Динамо» в чемпионате Спорт, 08 авг, 23:46 В Киеве сообщили об исчерпанном годовом запасе возобновляемых ресурсов Общество, 08 авг, 23:26 В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 Общество, 08 авг, 23:11 В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека Общество, 08 авг, 23:00 Пять интересных фактов об арктическом шельфе РБК и «Газпром нефть», 08 авг, 22:59 NYT узнала об отсутствии у Байдена намерения менять планы по выводу войск Политика, 08 авг, 22:57 Юрий Семин назвал странным пенальти в ворота своей команды Спорт, 08 авг, 22:45 Британские власти привлекут военных для доставки еды в супермаркеты Экономика, 08 авг, 22:43 В Белоруссии из школьной программы исключили Алексиевич и Солженицына Общество, 08 авг, 22:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Глава «Вектора» не увидел оснований для перехода на массовую вакцинацию детей от коронавируса. Однако нужно иметь инструмент защиты детей от COVID-19, поскольку новые мутации могут оказаться опасными для них, считает он
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пока нет оснований вводить массовую вакцинацию детей от коронавируса, заявил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого сейчас нет никаких оснований. Дети в целом болеют принципиально легче», — сказал он.

Однако нужно иметь инструмент для защиты детей от COVID-19, поскольку новые варианты коронавируса могут оказаться опасными для них, добавил Максютов.

Более половины россиян оказались не готовы вакцинировать детей от COVID
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В ней отметили, что дети и подростки обычно легче переносят COVID-19, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке», — рекомендовала ВОЗ.

В России пока нет зарегистрированной вакцины против коронавируса для детей и подростков, но в Москве проходят клинические испытания препарата. Ими занимается Центр им. Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V». Участниками исследования могут стать подростки от 12 до 17 лет. Они получат тот же препарат, но в меньшей дозировке.

Массовая вакцинация подростков в России должна начаться до 20 сентября, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что пока рано говорить о вакцинации детей и подростков от коронавируса. По ее словам, обсуждать этот вопрос можно будет только после завершения полноценных клинических испытаний. «Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, <...> прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей», — сказала омбудсмен.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

В июле о готовности отвести ребенка на прививку от коронавируса заявили 8% опрошенных россиян, еще 23% склоняются к этому решению, говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК). Из 69% опрошенных 37% однозначно не готовы привить детей от COVID-19, еще 32% скорее не готовы. В качестве причины в этой группе опрошенных в основном называли недостаточную изученность препаратов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Дети вакцинация от COVID-19 коронавирус Вектор
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре оценили риск осложнений у детей после COVID
Общество
Популярность детских электронных медкарт в Москве выросла почти вдвое
Технологии и медиа
Более половины россиян оказались не готовы вакцинировать детей от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter