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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Хабаровского губернатора заподозрили в организации убийств, Amazon нарушила санкции США, английскому банку разрешили не платить по долгу перед Вексельбергом, Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн — главные новости в обзоре РБК

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств

Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение, СК планирует добиваться его ареста.

  • Фургал стал фигурантом уголовного дела об ОПГ, действовавшей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Следствие подозревает главу региона в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
  • В СК указали, что помимо Фургала по делу были арестованы четверо активных участников ОПГ. Как сообщалось, в 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Его подозревают в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов.
  • В начале 2000-х годов, когда действовала ОПГ, о которой сообщает СК, Фургал возглавлял фирму, которая торговала лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов. Осенью 2018 года Фургал, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, одержал победу над единороссом Вячеславом Шпортом и стал губернатором Хабаровского края.


США оштрафовали Amazon за поставки в Крым

Минфин США оштрафовал компанию Amazon на $134 523 за нарушение санкций. Компания признала вину и не стала оспаривать сумму штрафа.

  • Речь идет о поставках через сайты Amazon товаров и услуг лицам, в отношении которых предусмотрены американские ограничения, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.
  • В Минфине указали, что Amazon нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий.
  • Так, например, авторы заказов в Крыму могли воспользоваться услугами компании, допустив лишь орфографическую ошибку в слове «Крым» — автоматические скрининговые системы Amazon не смогли ее распознать.

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

Кипрская структура российского бизнесмена Виктора Вексельберга Lamesa Investments через суд пыталась возместить проценты по кредиту, которые британский банк Cynergy Bank отказался платить из-за санкций. Апелляционный суд подтвердил, что должник не обязан ничего выплачивать.

  • В 2017 году Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.
  • Cynergy сослался на положение кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции».
  • Компания российского миллиардера решила это оспорить. Однако сначала Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy был вынужден перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против банка.

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG посчитала, что «Газпром» переплатил $90 млн по решению Стокгольмского арбитража, и решила вернуть лишние деньги российской компании.

  • 1 июля «Газпром» перечислил PGNiG $1,606 млрд. На следующий день компания отправила обратно лишние $90 млн. По словам президента компании Ежи Квечиньского, «Газпром» не учел того, что Варшава несколько раз в 2014 году недоплатила за поставленный газ. Эту сумму PGNiG и вернула в Москву.
  • Россия и Польша неоднократно судились из-за стоимости и формулы ценообразования газа, поставляемого по так называемому Ямальскому контракту. В марте 2020-го Стокгольмский арбитраж окончательно признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной и обязал «Газпром» вернуть Варшаве сумму переплаты.
Автор: Сергей Витько
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