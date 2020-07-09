Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Речь идет о поставках через сайты Amazon товаров и услуг лицам, в отношении которых предусмотрены американские ограничения, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.

В Минфине указали, что Amazon нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий.

Так, например, авторы заказов в Крыму могли воспользоваться услугами компании, допустив лишь орфографическую ошибку в слове «Крым» — автоматические скрининговые системы Amazon не смогли ее распознать.

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

Кипрская структура российского бизнесмена Виктора Вексельберга Lamesa Investments через суд пыталась возместить проценты по кредиту, которые британский банк Cynergy Bank отказался платить из-за санкций. Апелляционный суд подтвердил, что должник не обязан ничего выплачивать.

В 2017 году Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.

Cynergy сослался на положение кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции».

Компания российского миллиардера решила это оспорить. Однако сначала Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy был вынужден перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против банка.

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG посчитала, что «Газпром» переплатил $90 млн по решению Стокгольмского арбитража, и решила вернуть лишние деньги российской компании.