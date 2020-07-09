Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение, СК планирует добиваться его ареста.
- Фургал стал фигурантом уголовного дела об ОПГ, действовавшей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Следствие подозревает главу региона в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
- В СК указали, что помимо Фургала по делу были арестованы четверо активных участников ОПГ. Как сообщалось, в 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Его подозревают в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов.
- В начале 2000-х годов, когда действовала ОПГ, о которой сообщает СК, Фургал возглавлял фирму, которая торговала лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов. Осенью 2018 года Фургал, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, одержал победу над единороссом Вячеславом Шпортом и стал губернатором Хабаровского края.
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