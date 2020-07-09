Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом
Апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда по делу Lamesa Investments против Cynergy Bank: кипрская структура российского бизнесмена Виктора Вексельберга судилась с британским розничным банком. В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.
Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf). Основной вопрос, который сначала разбирал Высокий суд Англии (о его решении писал РБК), а затем апелляционный суд, заключался в том, распространялась ли оговорка об «императивных (обязательных) положениях закона» (mandatory provision of law), прописанная в кредитном договоре Lamesa и Cynergy, на законодательство США о санкциях. В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
«Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США», — говорится в комментарии юридической фирмы Debevoise & Plimpton, датированном 8 июля (есть у РБК).
Когда неплатеж не является дефолтом
Cynergy отказался выплачивать проценты по кредиту Lamesa на основании положения кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции».