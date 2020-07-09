Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

Суд подтвердил, что должник Виктора Вексельберга, британский банк Cynergy, имел право перестать выплачивать проценты по кредиту, полученному от компании бизнесмена. Заемщик ссылался на санкции США против российского миллиардера

Виктор Вексельберг (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда по делу Lamesa Investments против Cynergy Bank: кипрская структура российского бизнесмена Виктора Вексельберга судилась с британским розничным банком. В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.

Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf). Основной вопрос, который сначала разбирал Высокий суд Англии (о его решении писал РБК), а затем апелляционный суд, заключался в том, распространялась ли оговорка об «императивных (обязательных) положениях закона» (mandatory provision of law), прописанная в кредитном договоре Lamesa и Cynergy, на законодательство США о санкциях. В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.

«Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США», — говорится в комментарии юридической фирмы Debevoise & Plimpton, датированном 8 июля (есть у РБК).

Когда неплатеж не является дефолтом

Cynergy отказался выплачивать проценты по кредиту Lamesa на основании положения кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции».