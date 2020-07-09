США оштрафовали Amazon за поставки в Крым

В Минфине признали, что компания нарушила санкционный режим из-за технических проблем

Фото: Michel Spingler / AP

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за нарушение санкций, связанных с Крымом, Ираном и Сирией.

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что Amazon оштрафована на $134 523 за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). В частности речь идет о поставках товаров и предоставлению услуг лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.

В Минфине США сообщили, что с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года люди, находившиеся в Крыму, Сирии и Иране, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.

Помимо этого выяснилось, что услугами Amazon пользовались лица, которые нарушали различные международные законы, а также правила целого ряда стран (в том числе ДР Конго и Зимбабве).

В Минфине США указали, что Amazon нарушила американское законодательства из-за несовершенства собственных технологий. Так, авторы заказов в Ялте могли спокойно воспользоваться услугами компании, допустив лишь орфографическую ошибку в слове «Крым». Что же касается Ирана, то ошибка Amazon заключалась в том, что компания отправляла грузы не в саму исламскую республику, а в ее диппредставительства в других странах.