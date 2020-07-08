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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Подробности дела Ивана Сафронова, в Пентагоне усомнились в сговоре России с талибами, США официально покинут ВОЗ, каких вакансий в России стало больше — главные новости в обзоре РБК

Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова

Накануне, 7 июля, Лефортовский суд Москвы отправил советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова под арест на два месяца. Его адвокат Иван Павлов сообщил журналистам, в чем ФСБ его подозревает.

  • По его словам, Сафронова подозревают в передаче чешской спецслужбе секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока. Конечным получателем данных, по версии следствия, были США.
  • В материалах дела говорится, что Сафронов якобы был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание от неназванного представителя чешской спецслужбы и чуть позже через интернет передал ему секретные сведения. Информации о том, от кого он мог их получить, в деле нет.
  • Сафронов связывает свой арест с журналистской деятельностью, заявил адвокат. Павлов обратил внимание на то, что в деле «уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками», хотя оно было возбуждено только 6 июля. «Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сделал вывод адвокат.


В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что у разведки нет достаточных доказательств того, что связь России с талибами привела к гибели американских солдат в Афганистане. Однако спецслужбы «продолжают копать».

  • Маккензи счел появившуюся информацию «весьма тревожной», но «не обнаружил там причинно-следственную связь».
  • Он заверил, что уровень защиты сил коалиции в Афганистане всегда высок, «независимо от того, платят ли русские талибам или нет», а после того, как США заключили мирное соглашения с «Талибаном», нападения боевиков вообще прекратились.
  • О том, что российская разведка тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных, 27 июня написала The New York Times (NYT). Позже Washington Post сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибло несколько военнослужащих американской коалиции. Президент Дональд Трамп заявил, что разведка не сообщила ему об этом, так как сочла эту информацию недостоверной.


Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

Американский президент Дональд Трамп официально вывел США из состава членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Уведомление об этом поступило в конгресс, сообщил сенатор Боб Менендес. По данным CNN, решение вступит в силу с 6 июля 2021 года.

  • Трамп критиковал ВОЗ в связи с распространением коронавируса еще в начале апреля. По его мнению, организация слишком много времени уделяла Китаю, откуда изначально распространялась инфекция, и обошла вниманием США, где вскоре началась эпидемия.
  • Позже он решил приостановить финансирование организации, поскольку она, по его мнению, «не справилась со своей основной обязанностью», и потребовал доказательства ее независимости от Китая.
  • США являются крупнейшим спонсором организации. В 2019 году, как отмечал Трамп, Вашингтон перечислил ВОЗ $452 млн.


Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих

После снятия карантинных ограничений число вакансий заметно выросло. Сервис «Работа.ру» зафиксировал, что в июне количество работодателей, размещающих вакансии, увеличилось на портале в 1,5 раза по сравнению с маем.

  • Больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы. В частности, вакансий для преподавателей и воспитателей стало больше на 81,9%. Специалисты сервиса связывают это с возобновлением работы образовательных учреждений.
  • Значительно выросло количество вакансий для административного персонала, в отраслях ИТ, интернета и телекома, в производстве и агропроме, в сфере красоты и здоровья, в сфере туризма и услуг. Также увеличилось количество предложений о работе для выпускников и студентов.
  • Одновременно выросло и количество резюме от молодых соискателей. Особенно активно ищут работу девушки: их доля от общего числа соискателей от 16 до 23 лет составила 63,8%.
Автор: Сергей Витько
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