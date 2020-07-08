Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Подробности дела Ивана Сафронова, в Пентагоне усомнились в сговоре России с талибами, США официально покинут ВОЗ, каких вакансий в России стало больше — главные новости в обзоре РБК

Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова

Накануне, 7 июля, Лефортовский суд Москвы отправил советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова под арест на два месяца. Его адвокат Иван Павлов сообщил журналистам, в чем ФСБ его подозревает.

По его словам, Сафронова подозревают в передаче чешской спецслужбе секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока. Конечным получателем данных, по версии следствия, были США.

В материалах дела говорится, что Сафронов якобы был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание от неназванного представителя чешской спецслужбы и чуть позже через интернет передал ему секретные сведения. Информации о том, от кого он мог их получить, в деле нет.

Сафронов связывает свой арест с журналистской деятельностью, заявил адвокат. Павлов обратил внимание на то, что в деле «уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками», хотя оно было возбуждено только 6 июля. «Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сделал вывод адвокат.



В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что у разведки нет достаточных доказательств того, что связь России с талибами привела к гибели американских солдат в Афганистане. Однако спецслужбы «продолжают копать».