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Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих

После снятия ограничений работодатели начали активнее искать новых сотрудников. Сильнее всего количество вакансий выросло в сфере образования и госслужбы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По сравнению с маем, в июне количество работодателей, размещающих вакансии, выросло в 1,5 раза. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК). Сильнее всего выросло количество вакансий для преподавателей и воспитателей.

Количество уникальных вакансий при этом выросло на 16%.

В исследовании анализировались вакансии и работодатели, размещенные на сервисе «Работа.ру». Всего на сервисе размещено более 17,3 млн резюме и зарегистрировано более 478 тыс. работодателей.

Наиболее активный прирост числа новых работодателей заметен в Москве и Московской области — там количество работодателей, размещающих объявление о поиске сотрудников, возросло в 1,6 раз, а количество вакансий возросло на 13%. Специалисты сервиса связывают это с тем, что Москва и Московская область больше всех пострадали от изоляции и сейчас наиболее активно стараются выйти из кризиса.

Прирост в июне к маю по всем регионам, кроме Москвы, составил 19%.

Больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы — количество предложений выросло на 24,9%.

  • В частности, вакансий для преподавателей и воспитателей стало больше на 81,9% (специалисты сервиса связывают это с возобновлением работы образовательных учреждений).
  • На 23,8% увеличилось количество вакансий для административного персонала;
  • на 15,7% увеличилось количество вакансий в отраслях IT, интернета и телекома;
  • на 13% — в производстве и агропроме;
  • на 10,1% — в сфере красоты и здоровья;
  • на 8,1% — в сфере туризма и услуг.

Количество предложений о работе для выпускников и студентов увеличилось на 20,2%. Одновременно выросло и количество резюме, которых подают молодые соискатели. Особенно активно ищут работу девушки: их доля от общего числа соискателей 16-23 лет составила 63,8%.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков говорил, что число официально зарегистрированных безработных в России в июне выросло на 16%. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн граждан. В начале июля премьер Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест в регионах.

Авторы: Антон Фейнберг, Георгий Тадтаев
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