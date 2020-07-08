Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих

После снятия ограничений работодатели начали активнее искать новых сотрудников. Сильнее всего количество вакансий выросло в сфере образования и госслужбы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По сравнению с маем, в июне количество работодателей, размещающих вакансии, выросло в 1,5 раза. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК). Сильнее всего выросло количество вакансий для преподавателей и воспитателей.

Количество уникальных вакансий при этом выросло на 16%.

В исследовании анализировались вакансии и работодатели, размещенные на сервисе «Работа.ру». Всего на сервисе размещено более 17,3 млн резюме и зарегистрировано более 478 тыс. работодателей.

Наиболее активный прирост числа новых работодателей заметен в Москве и Московской области — там количество работодателей, размещающих объявление о поиске сотрудников, возросло в 1,6 раз, а количество вакансий возросло на 13%. Специалисты сервиса связывают это с тем, что Москва и Московская область больше всех пострадали от изоляции и сейчас наиболее активно стараются выйти из кризиса.

Прирост в июне к маю по всем регионам, кроме Москвы, составил 19%.