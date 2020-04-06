Что случилось за день. Главные новости РБК

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Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

На прошлой неделе руководство некоторых регионов закрыло административные границы, препятствуя работе служб доставки, транспорта и курьеров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости таких мер.

По его словам, главам субъектов не стоит путать региональные полномочия с федеральными, меры должны быть адекватны ситуации. «Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — сообщил премьер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерным решение о закрытии границ регионов. «Разрыва транспортных цепочек» быть не должно. «Это вопрос тонкой настройки», — добавил Песков.

На прошлой неделе административные границы с соседними регионами закрыла Чечня. Следом за ней ограничения стали вводить и в некоторых других субъектах.



Воробьев заявил об отсутствии предпосылок для спецпропусков в Подмосковье

В Московской области началось тестирование системы мониторинга передвижения граждан, но вводить ее пока не будут, сообщил в интервью РБК губернатор Андрей Воробьев. «Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям», — сказал он.