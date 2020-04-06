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Что случилось за день. Главные новости РБК

Власти против закрытия границ между регионами, Подмосковье пока не готово вводить спецпропуска, насколько снизятся реальные доходы россиян, почему упала экспортная выручка «Газпрома»; главные новости — в обзоре РБК

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

На прошлой неделе руководство некоторых регионов закрыло административные границы, препятствуя работе служб доставки, транспорта и курьеров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости таких мер.

  • По его словам, главам субъектов не стоит путать региональные полномочия с федеральными, меры должны быть адекватны ситуации. «Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — сообщил премьер.
  • В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерным решение о закрытии границ регионов. «Разрыва транспортных цепочек» быть не должно. «Это вопрос тонкой настройки», — добавил Песков.
  • На прошлой неделе административные границы с соседними регионами закрыла Чечня. Следом за ней ограничения стали вводить и в некоторых других субъектах.


Воробьев заявил об отсутствии предпосылок для спецпропусков в Подмосковье

В Московской области началось тестирование системы мониторинга передвижения граждан, но вводить ее пока не будут, сообщил в интервью РБК губернатор Андрей Воробьев. «Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям», — сказал он.

  • По его словам, скорость распространения болезни сейчас достаточно высокая, победой над вирусом станет ее снижение до 10–15%.
  • Ограничения на въезд в Московскую область и выезд из нее власти вводить пока не планируют. «У нас нет предпосылок для этого», — заявил Воробьев, связав это решение и с экономическими причинами.
  • Между тем власти Ростовской области распорядились выставить металлические ограждения и посты контроля на нескольких улицах и в пешеходных зонах Ростова-на-Дону. Это сделано для проверки соблюдения гражданами введенных ограничений. На постах полицейские будут проверять у ростовчан документы.


Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

В 2020 году снижение реальных денежных доходов (доходы минус налоги и сборы) россиян может превысить 5%, прогнозируют аналитики АКРА и экономисты Альфа-банка. Это максимум с 2014 года.

  • Причины — карантинные ограничения, рост безработицы и девальвация рубля.
  • Население почувствует ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля. За этот месяц экономическая активность может снизиться примерно на 20%, а это приведет к закрытию многих небольших предприятий.
  • Каждая пятая компания в России уже сообщила о намерении сократить зарплаты сотрудникам, чтобы противостоять кризису, показал мартовский опрос Центра стратегических разработок.


Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

Согласно данным ФТС, выручка «Газпрома» от экспорта газа за первые два месяца 2020 года составила $5,05 млрд. Это на 51,3% меньше по сравнению с январем—февралем прошлого года.

  • При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м.
  • Как отмечало издание DW, одной из причин снижения показателей стала необычайно теплая зима. Кроме того, из-за опасений неподписания транзитного контракта «Газпрома» с Украиной многие европейские потребители увеличили свои запасы газа в хранилищах.
Автор: Сергей Витько
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